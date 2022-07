Goll neuer Fußballabteilungsleiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Stabswechsel gab es an der Spitze der Aktiven Fußballer des SV Westerheim. Vor acht Jahren hieß die Überschrift „Doll folgt auf Goll“. Jetzt folgt Stephan Goll auf Jochen Doll, der die Abteilung in den letzten beiden Jahren im Gespann mit seinem Nachfolger geleitet hat. Bitter für beide das Verletzungspech in der vergangenen Saison, dass das Erreichen der Saisonziele erschwerte oder gar verhinderte. Die logische Konsequenz waren Spiele der Reserve im „9er Flex“ Modus mit permanenter Verstärkung aus der AH oder der A-Jugend.

Bei der 1. Mannschaft gab es viel Licht und Schatten. Nach einem guten Beginn und knappen Siegen verschaffte sich die Elf zur Winterpause eine sehr gute Ausgangsposition. Gegen Ende der Saison konnte Trainer Alexander Kleinmann auf die Stammbelegschaft zurückgreifen und bekam so wieder Konstanz in die Aufstellung und somit auch in das Spiel. Am Ende wurde der Aufsteiger Asch/Sonderbuch mit 6:2 geschlagen, zur Relegation fehlte aber ein Punkt.

Zurückgreifen kann Goll auf die bewährten Übungsleiter Alexander Kleinmann, verantwortlich für die 1. Mannschaft und Andreas Troll, der die 2. Mannschaft und Reserve betreut und trainiert. Verstärkung erhält der Kader von den A-Junioren mit Etienne Rey, Leo Wahl, Loris Baumann, Lukas Mohn, Michel Baumeister, Niklas Fülle und Tim Rauschmaier, die alle Erfahrung in der Landesstaffel gesammelt haben. Wieder zurück in den eigenen Reihen, ist ab dieser Saison Sebastian Göser. Er kommt vom FV Illertissen II. Ausgeschieden sind Robin Baurschafter, der beim SV Hülben neue Wege einschlagen möchte und Robin Sailer, der seine aktive Fußballer-Zeit beendet.

Start in die Vorbereitung und Trainingsauftakt war am 1. Juli. Erste Testspiele wurden mit mäßigen Ergebnissen, aber positiven Leistungen absolviert. Am 7. August findet die erste Pokalrunde statt . Die 1. Mannschaft des Sportvereins startet in die Punktrunde mit dem Kracher am 20. August um 16:30 Uhr beim SC Heroldstatt. Die 2. Mannschaft und Reserve des SVW eröffnen am Sonntag, 21. August beim SV Scharenstetten die Runde.

„Über Ziele haben wir in den letzten Jahren viel geredet und dafür zu wenig geliefert. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und arbeiten. Nur das zählt. Dabei so viele Erfolge wie möglich feiern, Spaß haben und uns alle weiterentwickeln… dann sehen wir, wo wir am Ende stehen!“ so Goll zu den Zielen der kommenden Saison.