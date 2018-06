Was das Biosphärengebiet zu bieten hat, ist ab Samstag, 9. Mai, zu sehen. Dann steht die Biosphärenwoche an, bei der die Partner die Vielfalt der Region vorstellen.

Regionalität wird dabei groß geschrieben, so auch beim Westerheimer Gasthof Rössle. Er richtet am letzten Tag der Biosphärenwoche am Sonntag, 17. Mai, seinen Biosphärenhock aus. Die Menschen können sich auf Unterhaltung und regionale Speisen freuen. Obwohl als einzige Gemeinde der Laichinger Alb nur die Gemeinde Westerheim Mitglied des Biosphärengebiets ist, findet auch in Laichingen und Merklingen etwas statt. Fruchtsafthersteller Burkhardt aus Machtolsheim bietet Firmenführungen an. Und in Merklingen lädt Wirtsbauers Brennerei am Sonntag, 17. Mai, zur einer Destillatprobe und zum Schaubrennen ein.

Auf die Besucher der Biosphärenwoche warten aber noch mehr als 90 Aktionen. Alles ist einem Motto untergeordnet, teilt Katrin Rochner von der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets in Münsingen mit: „Ganz nach dem Motto ‚Das Biosphärengebiet schmecken, genießen, erleben‘ wird während den Thementagen besser begreifbar, was sich hinter der Idee eines Biosphärengebiets versteckt.

Die Biosphärenwoche umfasst Wanderungen, Radtouren, Seminare, Ausritte, Kutschfahrten, Konzerten, Ausstellungen und kulinarische Erlebnisse. Das alles stellten die zahlreichen Biosphärengebiets-Partner, Vereine und Verbände sowie Städten und Gemeinden zusammen, die sich aktiv in die fünfte Auflage der Themenwoche mit einbringen.

Die Liste der Termine führt die Veranstaltung „Wandern am Limit“ mit Start in Owen an. Doch auch ein „Bierseminar“ beim Biosphärengebiets-Partner in Eningen, der Tag des offenen Backhauses in St. Johann, eine Führung über das Hofgut Hopfenburg unter Energieeffizenz-Gesichtspunkten, „Mundartgschichta zom Dreneiliga“ im Informationszentrum Ehingen-Dächingen oder das AlbhofTour-Saisonstartfest sind im 28 Seiten umfassenden Programmheft zu finden.

Wer einmal einen Blick in einen stillgelegten Juramarmor-Steinbruch in Schopfloch werfen, wer mal so richtig verwöhnt oder bei „Yoga am Vulkan“ aktiv sein möchte, sollte sich die neun Tage im Mai bereits jetzt vormerken. Für und von Kindern sind die Führung durch das Feuchtbiotop der Ganztagesschule Lenningen. Aber auch der Familiennachmittag im Schopflocher Moor, die Planwagenfahrt zur Kinderstube Marbachs oder der Tag der offenen Tür in der Handweberei in Münsingen sind ideal für Kinder und Familien.

Offiziell wird die Biosphärenwoche am Samstag, 9. Mai, auf dem Käsemarkt in Weilheim/Teck eröffnet.

Diese Angebote gibt es auf der Laichinger Alb:

Gasthof Rössle, Westerheim: Biosphärenhock am Sonntag, 17. Mai, von 11.30 bis 15 Uhr

Burkhardt-Fruchtsäfte, Machtolsheim: Betriebsbesichtigung am 11., 12. und 13. Mai, 14 Uhr, inklusive einer Verkostung der Produkte von der Alb. Für Gruppen oder auch Einzelpersonen. Kontakt: 07333 / 969615 oder per E-Mail an: info@burkhardt-fruchtsaefte.de

Wirtsbauers Bio-Brennerei, Merklingen: Schaubrennen, Destillatprobe am Sonntag, 17. Mai, 11 bis 18 Uhr.

Das vollständige Programm der Biosphärenwoche liegt im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, den Rathäusern, Tourist Informationen oder bei den Biosphärengebiets-Partnern aus. Es ist auch im Internet zu finden: www.biosphaerengebiet-alb.de