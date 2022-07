Generalversammlung Feuerwehr Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Westerheimer Feuerwehrkommandant Andreas Priel fasste die Jahre 2020 bis zum Tag der Generalversammlung in seinem Bericht zusammen. Die schwierige Situation der Pandemie habe die Feuerwehr zum Glück unbeschadet überstanden.

Von Anfang 2020 bis zum 25. Juni 2022 wurde die Westerheimer Wehr zu insgesamt 47 Einsätzen gerufen. Umgerechnet entspricht dies 656 Einsatzstunden. Bei den Einsätzen war die Verfügbarkeit trotz Pandemie immer sichergestellt, auch dank Übungen in Kleingruppen während der Lockdowns, so Priel.

Es gab Neuzugänge: Christoph Nießner, Peter Kneer und auch die erste Feuerwehrfrau für die Westerheimer Wehr Andrea Autenrieth. Sie hat bereits diverse Lehrgänge absolviert wie etwa Truppmann und Atemschutzgeräteträger. Im Bereich Ausbildung berichtete Kommandant Priel: „Christoph Nießner und Peter Kneer haben den Truppmann-Lehrgang erfolgreich bestanden. Jan Baumann und Achim Baumeister haben den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang erfolgreich absolviert.“ Aktuell kann die Westerheimer Wehr auf 54 aktive Feuerwehrleute, neun Mitglieder der Altersabteilung sowie auf 19 Mitglieder im Spielmannszug blicken.

Der stellvertretende Kommandant Rainer Straub lies in seinem Bericht den Übungsbetrieb Revue passieren. Zeitweise war lediglich Übungsbetrieb in Kleingruppen möglich. Der Bericht des Schriftführers Kevin Nesimovic fiel aufgrund geringer Aktivitäten in den Pandemiejahren kurz aus. Lediglich das Ferienprogramm hatte sich die Wehr als einzige Veranstaltung nicht nehmen lassen. Dazu wurde eine Rally vorbereitet und bei schönem Wetter mussten die 60 Kinder beispielsweise mit einem Wasserstrahlrohr Kegel, aber auch Fallklappen von einem Modellhaus umspritzen.

Kassier Florian Priel konnte wie im vergangenen Jahr mehr Einnahmen (beispielsweise Kartonagensammlungen) als Ausgaben melden. Natürlich ist dem auch geschuldet, dass weniger Ausgaben als in den Vorjahren bestanden.

Kommandant Priel und Bürgermeister Hartmut Walz konnten auch mehrere Kameraden befördern: Uli Baumeister, Ingo Füller, Johannes Rauschmaier und Achim Moser zu Hauptfeuerwehrmännern, sowie Andrey Grigoriev, Daniel Priel, Markus Weissinger, Marc Enderle, Eric Rehm, André Nille und Matthias Rauschmaier zu Oberfeuerwehrmännern.