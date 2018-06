Gemeinde Westerheim greift in die Rücklagen

Einstimmig hat der Westerheimer Gemeinderat – wie bereits berichtet - den Haushaltsplan 2017 verabschiedet. Gebilligt hat er auch das Investitionsprogramm. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 10,551 Millionen Euro, wobei 9,043 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 1,51 Millionen auf den Vermögenshaushalt entfallen.

Kämmerer Wolfgang Hofelich erläuterte nochmals recht detailliert das 199 Seiten umfassende Zahlenwerk. Er nannte die wichtigsten Zahlen, die den Haushalt ausmachen. Er ging auch auf die Gebührenhaushalte ein und zeigte auf, wie viel Geld die Gemeinde Westerheim in ihre gemeindlichen Einrichtungen steckt.

Das Haushaltsvolumen liege um 164 000 Euro über dem des Vorjahres, informierte er. Um alle Vorhaben umsetzen zu können, müsse die Gemeinde in die Rücklagen greifen und aus diesen 624 400 Euro entnehmen. Doch dafür seien die angesparten Rücklagen dar, erläuterten Kämmerer Wolfgang Hofelich wie auch Bürgermeister Hartmut Walz. Der Griff in die Rücklagen sei nicht ganz so schlimm, da 2016 der Haushalt weit besser als geplant ausfalle und 2016 nur 150 000 Euro statt geplanter 504 000 Euro entnommen werden mussten. In den Rücklagen bleiben dann zum Jahresende 2017 noch 335 000 Euro, der gesetzliche Mindestbestand liegt bei 189 000 Euro.

Erneut keine Kredite will die Gemeinde Westerheim in diesem Jahr aufnehmen, die Schulden sollen sogar um 50 000 Euro gesenkt werden, so dass sich der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende 2017 bei voraussichtlich 542 500 Euro einpendelt. Die entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 185 Euro, bei einem Landesdurchschnitt von 647 Euro in vergleichbaren Gemeinden. „Da stehen wir sehr gut da“, meinte der Kämmerer mit dem Hinweis, dass Westerheim seit 2010 die Schulden kontinuierlich abgebaut habe.

Zuführungsrate 504 000 Euro

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt bei einem Volumen von 1,5 Millionen Euro bilden die Zuführungsrate als Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt mit 504 000 Euro (34 Prozent), die Entnahme der Rücklagen mit 624 400 Euro (41), die Beiträge und die Verkaufserlöse mit 75 500 Euro (fünf sowie die Zuweisungen und Zuschüsse von Kreis und Land mit 304 000 Euro (20).

Hofelich und Walz setzen wieder auf eine gute Einnahme aus der Gewerbesteuer, um alle Vorhaben realisieren zu können. Sie rechnen mit einem Aufkommen von 1,85 Millionen Euro, was je Einwohner eine Summe von 630 Euro bedeutet. Der Landesdurchschnitt liegt da bei 401 Euro. Die Gewerbesteuer sei vorsichtig kalkuliert, baue aber auf angefragte Zahlen in den Betrieben.

Bei den Haushaltsberatungen hatte das Gremium noch über vier Anträge zu entscheiden, die sich mit einer Summe im Haushalt wiederfinden sollten. Die Aktiven Bürger beantragten, Haushaltsmittel für eine Tempo-30-Reduzierung in der Schulstraße und im Steigle einzusetzen, ferner für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und für die Enthärtung des Trinkwassers. Hubert Rauschmaier wünschte sich eine erste Rate für eine E-Tankstelle. Über die Anträge wurde eifrig debattiert, sie werden nochmals im Gemeinderat behandelt (Bericht folgt).