Gekonntes Kunstturnen, tolle Showeinlagen und Tanz beim SVW-Sportlerball

Mit einem unterhaltsamen Sportlerball mit Tanz, Musik, Showeinlagen und Ehrungen hat der SV Westerheim am Samstagabend den Jahresabschluss in schönem Ambiente in der Albhalle gefeiert. Die Rope-Skipping-Gruppen und die Jazzmädchen des SVW sowie die Westerheimer Kunstturner Max Göser und Joschuar Rauschmaier in den Reihen der Turnabteilung des TSV Laichingen sorgten für imposante Einlagen, für die die Aufführenden zurecht viel Beifall seitens des begeisterten Publikums erhielten.

Mit einem Sektempfang im Eingangsbereich der Albhalle begann der Sportlerball des SVW, bevor Vorstandsmitglied Steffi Uhlmann die Gäste willkommen hieß: an erster Stelle die Ehrenmitglieder, Sponsoren und Gönner, dann aber auch eine vierköpfige Delegation aus der Partnermeinde Westerheim/Allgäu. Von dort waren zu der Jahresfeier der Vorsitzende des FC Westerheim, Peter Aurbacher, sowie Sarah Aurbacher, Markus Bernhard und Michel Milz auf die Alb gekommen. Steffi Uhlmann übergab dann das Mikrophon sogleich an Lena Walter und Luis Uhlmann, die als Moderatoren das Publikum charmant durch den geselligen Abend begleiteten.

Dem Sektempfang und der Begrüßung folgte dann sogleich die erste Showeinlage, die die jungen Rope-Skipping-Gruppen des Vereins beisteuerten und die die Gäste in den Wald führte. Denn in einem Wald zeigten die 25 jungen Sportlerinnen in einer gelungenen Choreografie ihr Können mit verschiedenen Tricks und Seilsprungkünsten. Die Mädchen um die Trainerinnen Nina Gutbrod, Ines Gutbrod und Carina Gutbrod für die erste Gruppe der Klassen fünf bis acht sowie Sophia Goller, Lena Walter und Jessica Bauerschafter für die zweite Gruppe der Klassen zwei bis fünf wussten sehr zu gefallen, sie zeigten eine tolle sportliche Leistung und durften sich über einen dicken Applaus freuen.

Bevor weitere Mädchen des SVW auf die Bühne der Albhalle schreiten durften waren die Westerheimer Kunstturner Joschuar Rauchmaier und Max Göser an der Reihe, die für den TSV Laichingen starten. Sie zeigten gigantisches Können am Reck und boten den staunenden Gästen eine beeindruckende Kür mit vielen Schwüngen nach vorne und hinten, nebst gelungenen Abgängen. Für die Darbietungen waren natürlich jede Menge Kraftanstrengungen vonnöten. Die beiden Jungen trainieren mehrmals in der Woche beim TSV Laichingen, um derart gute Leistungen liefern zu können.

Ein weiteres Highlight des Abends und ein Augenschmaus war dann der Showtanz der 13 Jazzmädchen des SV Westerheim. Sie tanzten in einer gelungenen und schönen Choreografie zu der Filmmusik „Tribute von Panem“, indem die Mädchen die Hauptdarstellerin Katniss verkörperten. Mit eingebaut in dem imposanten Tanz war das Lied „Hanging Tree“, die Titelmelodie des Films. In dem derzeit im Fernsehen laufenden Streifen kämpft Katniss entschlossen gegen die Bösen und zuletzt gewinnt das Gute. Bestandteil ihres Showtanzes war noch abschließend eine Einlage zu dem Song „Sax“ von Sängerin Fleur East, bevor die Tänzerinnen als Finale eine kleine Pyramide bildeten. Um eine Zugabe kam die Jazztanzgruppe nicht herum, die das Publikum lautstark einforderte. Eine Premiere war bei dem Showteil angesagt, denn erstmals tanzen die Jazztanzmädchen und die von Funjazztix zusammen, die sich super integrierten. Viel Applaus gab es für sie, aber auch für die langjährige Trainerin Elke Koch-Gutbrod, die sich einmal mehr einen klasse Tanz ausgedacht hatte.

Tombola mit attraktiven Preisen

Spannung geboten war bei einer Tombola, bei der wertvolle Preise zu gewinnen waren: Einkaufsgutscheine, einen Akkuschrauber, ein Paar Alpinskier sowie Eintrittskarten für Fußball-Heimspiele des 1. FC Heidenheim, des FC Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim. Den Hauptgewinn, ein multifunktioneller Bürostuhl, ging an Joshua Davidovic. Als Glücksfeen durften Klaudia Tritschler und Robin Rauschmaier, Betreuerin beziehungsweise Kapitän der A-Jugend-Fußballer des SVW, fungieren und die Lose ziehen.

Interessant bei dem Sportlerball war auch der Filmbeitrag von Albert Goll, in dem die sportlichen Höhepunkte des SV Westerheim im zurückliegenden Jahr zu sehen waren. So erinnerte Goll an den Besuch des aus der Ukraine stammenden Box-Europameister im Schwergewicht Alexander Dimitrenko, der mit Schülern in der Albhalle trainierte.

Ferner verwies Albert Goll auf tolle und preisgekrönte Auftritte der Jazzmädchen und auf den großartigen Aufstieg der B-Junioren in die Fußball-Verbandsstaffel. Breiten Raum in dem Film nahm auch das 50-jährige Bestehen der Tischtennisabteilung im SVW ein.

Nach den Showeinlagen mit zahlreichen Ehrungen (Berichte folgen) und vielen herzlichen Worten des Dankes setzte die Tanzband Jam aus Ulm den musikalischen Akzent und lud die Festversammlung zum Tanzen ein. Umfangreich mit vielen Schlagern und Oldies war das Repertoire der Band, die sich zusammensetzt aus Martina Kempfle (Gesang), Andreas Henner (Gesang, Gitarre), Jörg Kramer (Gesang, Klavier), Thomas Frank (Percussion) und Benjamin Thanner (Bass). Für den Ausschank war bei der Jahresfeier der Kleintierzuchtverein zuständig.