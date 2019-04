Gefüllte Hundekottüten ärgern den Bauhofleiter

Dank des tatkräftigen Einsatzes von rund 130 Grundschülern ist Westerheim wieder sauberer. Die Jungen und Mädchen waren die Hauptakteure bei der großen Gemarkungsputzete in und um Westerheim und brachten wie in den Jahren zuvor um die sechs Kubik an Müll zusammen, der sich im Laufe des Jahres an den Straßen- und Wegrändern so angesammelt hat.

Den fleißigen Müllsammlern zollte Bauhofleiter Werner Balzen ein dickes Lob, der die Gemarkungsputzete federführend organisierte und leitete: „Die Schüler waren richtig fleißig und mit Begeisterung im Einsatz. Ohne ihre Mithilfe wäre die Gemarkungsputzete in Westerheim gar nicht mehr denkbar.“

Schüler helfen seit Jahren mit

Seit vielen Jahren sind es in Westerheim die Schüler und bisweilen auch die Kindergartenkinder, die im Frühjahr um Ostern den Müll und Dreck aufklauben, den die Leute gewollt oder ungewollt hinterlassen. Dosen, Flaschen, Radkappen, Fahrradbleche, Felgen, zig Flaschen und Scherben, Kippen, jede Menge Plastik und Plastiktüten und auch Spanholzflaschen und Autoreifen trugen die Jungen und Mädchen an ihrem Aktionstag vor den Osterferien zusammen. Ausgestattet mit blauen Mülltüten sammelten sie den Restmüll ein und warfen diese auf die bereitstehenden Anhänger von Traktoren und Bauhof-Fahrzeuge.

Flaschen in Hülle und Fülle

„Von der Zahnbürste bis zum Teppich, von Elektroschrott bis hin zu den massenhaften Hinterlassenschaften der Fast-Food-Kundschaft entlang der Straßen, allerlei Müll findet sich bei der Ortsputzete“, weiß Werner Balzen aufgrund seiner langen Erfahrung. Denn bald 20 Jahre ist er der Bauhofleiter in Westerheim und hat in all den Jahren die Säuberungsaktion federführend begleitet. „Und natürlich liegen Flaschen in Hülle und Fülle herum.“

Zu viel Hundekot liegt herum

Ein Punkt ärgert Balzen immer mehr: Nahezu jede der sechs Gruppen, vor allem aber jene, die Abschnitte mit „Hundespazierwegen“ zu säubern hatten, erzählten von „gefüllten Tüten mit Hundekot“, die über Hand nehmen. „Das ärgert und sorgt bei uns wie bei den Müllsammlern für Unverständnis. „Ein Problem sind die Hundehalter, die den Kot der Tiere in die Plastiktüten zwar stecken, aber die Hinterlassenschaften der Hunde eingepackt am Wegesrand liegen lassen“, erklärt Balzen doch etwas verschnupft: „Da werfen Hundehalter gefüllte Hundekottüten tatsächlich in die Hecken oder auf die Wiesen. Klar, dass das uns vom Bauhof und noch viel mehr die Landwirte wütend macht.“ Da sei es noch besser, den Hundekot erst gar nicht einzupacken. Das Problem mit den gefüllten Hundekottüten sei nicht typisch für Westerheim, es finde sich in fast jeder Gemeinde. Die Hundehalter sollten sich an der Nase packen und den Dreck in einen der elf Hundekot-Mülleimer werfen, fordert Werner Balzen.

Leute legen den Müll einfach ab

Noch ein weiterer Aspekt ärgert ihn: Denn gerade zur Gemarkungsputzete würden Leute Müllsäcke im Straßenrand und an Parkplätzen ablegen, „da ja so ihr Müll von den Schülern bequem entsorgt werde.“ Sogar Batterien und Elektro-Schrott sei einfach rausgestellt worden. Das sei ein Unding, schimpft Balzen und appelliert an die Vernunft der Bürger bei der Müllentsorgung mit dem Hinweis, dass vor der Müllentsorgung auch immer die Müllvermeidung stehen müsse.

Viele Folien und viel Plastik habe sich in diesem Jahr in den Hecken und Sträuchern gesammelt, vor allem infolge des Sturms vor Weihnachten, als gelbe Säcke durch die Luft gewirbelt wurden. Diese Tatsache spreche eindeutig für die Einführung der Gelben Tonne bei der Umstrukturierung der Müllentsorgung und der Übertragung dieser Aufgabe auf den Landkreis. „Die Gelbe Tonne ist ein saubere Sache. Ich votiere eindeutig für die stabilen Behälter.“

Sechs Gruppen im Einsatz

In sechs Gruppen aufgeteilt waren die rund 130 Westerheimer Schüler am Freitag vor den Osterferien mit ihren Lehrern bei der Gemarkungsputzete im Einsatz. Im Ortskern um Rathaus und die Kirchen, auf dem Sellenberg und um die Schule und Albhalle waren die Erst- und Zweitklässler auf Müllsuche, außerorts waren die Dritt- und Viertklässler dem Müll auf der Spur. Einige Erwachsene unterstützen die Aktion, doch ihre Zahl hielt sich überschaubar in Grenzen. Zweimal schon Anfang April waren Termine für die Gemarkungsputzete angesetzt, die aber aufgrund der nass-kalten Witterung verschoben wurden. Vor dem Start in die Osterferien war die Säuberungsaktion dann doch möglich, die gleich im Anschluss an den ökumenischen Schülergottesdienst mit Pfarrerin Annedore Hohensteiner und Maria Nietsch losging.

Entsorgung über das Landratsamt

Am Ende waren es etwa sechs Kubik an weggeworfenem Zeug, die auf den Wagen und anschließend in einem großen Container auf dem Bauhofgelände landeten. Diesen stellte das Landratsamt des Landkreises zur Verfügung, auf dessen Kosten der Restmüll ins Müllheizkraftwerk ins Donautal bei Ulm gebracht und verbrannt wird. Die Menge an Müll, die von Leuten achtlos weggeworfen wird, werde nicht geringer, so die Einschätzung des Bauhofleiters. Sie liege im Trend der Vorjahre, so zwischen sechs und sieben Kubik sei der Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Lob von der Rektorin

Auch Rektorin Ulrike Rockstroh lobt den Fleiß der Schüler bei der Gemarkungsputzete. Die Schule helfe gerne mit und die Kinder würden einen Beitrag für die Umwelt leisten, erklärt die Rektorin. Sie wie auch Werner Balzen sieht den pädagogischen Aspekt. Die Kinder sehen die Müllsünden mancher Erwachsenen und lernen mit der Natur achtsam umzugehen. Für die fleißigen Schüler gab es noch als kleines Dankeschön eine Stärkung: einen Wurstwecken nebst einem Getränk.