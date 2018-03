Ganz Westerheim steht am Rosenmontag kopf

99 Gruppen zum 44. Geburtstag: Das trifft für die IGF Westerheim zu, die in ihrem 44. Jahr genau 99 Zünfte und Fanetsgruppen zum Rosenmontagsumzug willkommen heißen durfte. Und das natürlich mit einem kräftigen Stelza hoi, das die Moderatorinnen Selma Rehm, Elisa Fischer sowie Sonja Büdinger und Monika Baumeister im Ortskern immer wieder herausforderten. Das Wetter spielte gut mit, weil Pfarrer Karl Enderle auf dem Festwagen beim Haus des Gastes die Schirmherrschaft übernommen hatte. Nur zwischendurch gab es mal ein leichtes Schneegestöber.

In bester Fasnetsstimmung waren die rund 3500 Hästräger und die vielen Zuschauer am Straßenrand, als sich der lange und farbenprächtige Bandwurm durch den Ort schlängelte. Diesen führte traditionsgemäß die gastgebende Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim mit ihren Stelzenläufern und der Kindertanzgarde an, gefolgt von den „Stoiriegel-Goischter“ aus Berkheim und den Kindergartenkindern Westerheims, die als Gardemädchen und Stelzenbuben kamen. Weit vorne im Zug dabei waren auch die eher sanften als gefürchteten Egelseepiraten.

Narren aus allen Himmelsrichtungen gaben sich ein Stelldichein in der Narrenhochburg Westerheim, so auch die Hinterhau-Geister aus Heroldstatt und die Pfingstlümmel aus Hohenstadt, für die der entmachtete Schultes Günter Riebort das Täfelchen tragen musste, was dieser auch gerne und ehrwürdig tat. Immer wieder gab es Pyramiden und Einlagen der Hexen, Geister, Teufel und Weiber zu bestaunen. Riesige Wagen fehlten nicht, auch nicht die passende Fasnetsmusik, für die viele Kapellen, Gugga-Musiker und Fanfarenzüge zuständig waren.

Westerheimer Vereine und Gruppen mischten sich in den Rosenmontagumzug, so die Hudelwisch-Weiber, die IGF-Hexen, die Peitschenknaller vom Albverein oder die Höhlenbären, aber auch die Rekruten als Ägypter. Sie bildeten den krönenden Schluss eines grandiosen Zugs, zusammen mit den Schalmeien, Gardemädchen und Maskengruppen des IGF.

Bei dem Fasnetsumzug am Rosenmontag in Westerheim war jede Menge los.