Fünf Verletzte bei Unfall auf der A8

Ein Laster ist auf der A8 bei Hohenstadt auf ein Auto aufgefahren. Fünf leicht verletzte Personen sind bei dem Unfall auf der Autobahn zu verzeichnen, der sich am Montagnachmittag ereignete. Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Hohenstadt.

Ein Dacia fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Der 70-jährige Lkw-Fahrer überholte einen anderen Lasterwagen. Dabei überschätzte er die Geschwindigkeit des Dacia und fuhr diesem in das Heck. Beide Fahrzeug steuerten aus eigener Kraft den Standstreifen an. Bei dem Unfall erlitten die fünf Insassen des Dacia im Alter zwischen 15 und 47 Jahre leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, da sie sich an einer unübersichtlichen Stelle befand. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Verkehrsbehinderungen blieben nicht aus.