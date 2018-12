Frauen sind den Sternen nah in Westerheim

Frauen des katholischen Westerheimer Kirchengemeinderats hatten zu einer Adventsfeier für Frauen eingeladen und viele seien dieser Einladung gefolgt. In einer vollbesetzten Marienburg wurden die Besucherinnen laut Mitteilung mit einem Blick zum Sternenhimmel in das Thema eingeführt. Mit dem Hinweis, dass die Sterne in früheren Zeiten vor allem der Orientierung und Wegweisung dienten, wurde die Frage gestellt: „Welchen Sternen folgen wir heute?“

Anschaulich wurden Bilder von Sternen, die heute die Welt bestimmen auf ein dunkles Tuch in der Mitte des Raumes gelegt. Da war vom Mercedesstern, der hoch über dem Bahnhof von Stuttgart prangt die Rede, sowie von den Sternen, durch die Hotels kategorisiert werden. Die Michelin-Sterne durften ebenso wenig fehlen, wie die Sterne auf dem Walk of fame in Hollywood. Natürlich wurde auch auf die Sternzeichen und Horoskope hingewiesen, mit der Aussage, dass fast jeder vierte Deutsche an die Macht der Sterne glaubt, mit zunehmender Tendenz.

Mit den Impulsfragen „Wer oder was ist für mich wie ein Stern in meinem Leben? Welchem Leitstern folge ich? Welcher Stern erhellt meine Nacht?“ wurde übergeleitet zum Text des Propheten Jesaja, der vor 2700 Jahren schrieb: „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.“ Passend zum Text leuchtete in der Mitte des Saales ein heller Stern auf. Viele leuchtende Sterne kamen im Laufe des Abends dazu. Sie waren Sinnbild für Menschen, die durch ihr Tun die Welt ein klein wenig heller machen. Am Ende der Gedankenanstöße konnte man die Botschaft des Abends durch das Arrangement, das sich im Laufe der Besinnung aufbaute, klar sehen. Und ein Abschlusstext verdeutlichte nochmals diese Botschaft: „Gott, du hast mitten in der Nacht ein Licht aufglühen lassen, eine Funke Hoffnung, ein Kind. Es ist für uns zur Leuchtspur geworden, zum Licht das uns führt.“

Zwei Flötenspielerinnen gaben der Feier durch ihre ausgewählten Musikstücke eine besondere Note. Der Abend klang gemütlich aus bei Tee und Sternengebäck. Dazu wurden in bewährter Weise Adventslieder gesungen, die von Gitarren begleitet wurden. Es war aber auch noch genügend Zeit für anregende Gespräche an den einzelnen Tischen.