Frühes Aus für Westerheimer A-Junioren

Das Finale zwischen dem SV Zimmern und FTSV Kuchen haben die A-Junioren des SV Westerheim gar nicht mehr gesehen. Zu früh ist die Mannschaft von Trainer Heribert Gürntke aus der Endrunde der Fußballhallenmeisterschaft auf Ebene des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) ausgeschieden.

Als „unglücklich“ bezeichnet Gürntke das frühe Aus seines Team im Turnier in Ehningen (Landkreis Böblingen). Seine A-Junioren seien dennoch „zufrieden“, denn sie gehören immerhin zu besten 16 Mannschaft in Württemberg. Und, so glaubt Gürntke, das habe in Westerheim noch keine andere A-Jugend vorher geschafft.

Mit etwas Glück sei seiner Meinung nach noch etwas mehr möglich gewesen. Denn in der ersten Partie der Gruppe B gegen den späteren Finalisten FTSV Kuchen holten die Westerheimer gleich mal einen Punkt. Im zweiten Spiel gegen den SV Horgenzell habe sein Team die Führung auf dem Fuß gehabt, so Gürntke: „Wir hatten die Möglichkeit, zu gewinnen. Kurz vor Schluss erzielt Horgenzell dann aber das Tor.“ Und so war bei vielen Westerheimern schon klar: Ein Weiterkommen wird schwierig bis unmöglich. „Nach dem Spiel ließen sie schon etwas den Kopf hängen“, sagte Trainer Gürntke. Dass das letzte Spiel gegen den TV Niederstetten mit 0:2 verloren geht, sei eine logische Folge gewesen. Am Ende wird der SV Westerheim Gruppenletzter mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:4 Toren. „Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein“, so das Fazit von Heribert Gürntke: „Es war auf alle Fälle etwas Besonderes.“

Doch wie er schon vor dem Turnier prophezeit hatte, spielten im Kampf um die Spitzenplätze andere Mannschaften eine Rolle. „Richtig starke Teams waren das“, sagte Gürntke: „Da konnten die Jungs dann mal sehen, wie man in der Halle Fußball spielt. Die lassen den Ball mit einem oder maximal zwei Kontakten laufen. Da bist du ständig am Hinterrennen.“

Vorbereitung startet heute

Doch viel Rennen wird bei den Westerheimer A-Junioren auch weiterhin auf dem Plan stehen, fängt am heutigen Montag nämlich die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte an. Am 24. März steht das erste Ligaspiel an. Gürtnkes Einschätzung: „Es ist alles eng beinander.“