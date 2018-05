Flauschige Küken sind die Stars in Westerheim

Leises Piepsen dringt an die Ohren der Besucher im Hasenheim. Die Westerheimer Kleintierzüchter hatten am Donnerstag zur Kükenschau eingeladen. Während manche der kleinen Tiere schon ganz flauschig sind, kämpfen andere noch damit, zu schlüpfen. Ein Brutvorgang dauere 21 Tage. Im Brutkasten selbst herrscht eine Temperatur von bis zu 37,8 Grad. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60 Prozent. Ganz automatisch werden die Eier immer wieder gedreht. So wird der natürliche Prozess simuliert.

Peter Knupfer ist der Vorsitzende der Westerheimer Kleintierzüchter. Ganz vorsichtig nimmt er eines der bereits geschlüpften flauschigen Küken in die Hand und zeigt es den Gästen. Viele Kinder sind mit dabei. „Kleintiere sind immer interessant – für Kinder aber auch für Erwachsene“, sagt Knupfer. In seinen Augen ist Faszination zu erkennen. „Das ist eben ein sehr naturverbundenes Hobby. Da hockt man nicht den ganzen Tag am Computer“, zeigt der Vereinsvorsitzende auf.

Ein Mal im Jahr bietet der Kleintierzuchtverein die Kükenschau samt Vatertagsfest an. „Und das nun mindestens seit 20 Jahren“, erinnert sich Knupfer. Im Hasenheim geht es dann hoch her. Neben den Küken gibt es noch weitere Tiere zu sehen. Die Vereinsmitglieder haben große Volieren aufgebaut und präsentieren Besuchern stolz ihre Tauben, Hasen, eine Kaninchenfamilie oder auch junge Enten.

„Es ist einfach die Natur. So bekommen gerade auch die Kinder mal etwas anderes zu sehen“, erklärt Peter Knupfer und schaut sich im Raum um. Alles sei mit viel Liebe hergerichtet. „Manche Kinder sehen gar nicht, wie ein Küken schlüpft. Hier haben sie die Möglichkeit, die Tiere ganz nah zu beobachten“, so der Vorsitzend der Kleintierzüchter und fügt an: „Wir bieten das auch für Kindergärten an.“

Neugierig stehen die Kinder erst vor den Brutkästen, in denen sich die kleinen Tiere immer wieder recken. „Die Küken haben einen so genannten Ei-Zahn. Den stoßen sie raus und so reißt das Ei ein“, erklärt Knupfer. Dieser Ei-Zahn verschwinde wieder, wenn die Tiere älter würden. „Das Schlüpfen ist für die Tiere ein ganz schöner Kraftakt. Man sieht das auch. Manche Küken sind richtig erschöpft“, berichtet der Vereinsvorsitzende weiter. Die Besucher hören ihm aufmerksam zu.

Derzeit 115 Mitglieder

Der Kleintierzuchtverein Westerheim zählt derzeit 115 Mitglieder. „21 Jugendliche sind darunter“, weiß Peter Knupfer. Die Kükenschau solle auch dazu beitragen, das Hobby der Zucht näher zu erklären und vielleicht den einen oder anderen Besucher dafür zu begeistern. Möglicherweise könne so auch Unterstützung für den Verein gefunden werden. „Man freut sich zum Beispiel, wenn die Jungtiere kommen“, merkt Knupfer an. Natürlich stehe dahinter auch Verantwortung. Das Hasenheim am Pfählerweg in Westerheim ist Anlaufpunkt für einige Familien. Darauf ziele der Verein ab: Die Mitglieder wollen ihren Besuchern zeigen, warum sie ihr Hobby so gerne ausüben.