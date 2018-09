Der Westerheimer Filmemacher Marius Fischer (Bildmitte) hat am Dienstag die Premiere seines ersten Kurzfilms im Dietrich Theater in Neu-Ulm gefeiert. Der 24-Jährige hatte den Motorradunfall eines Freundes dokumentarisch verfilmt und den 14-minütigen Film „Back On Track“ nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Mehr als 80 Gäste kamen, darunter auch der Protagonist.

Der Film handelt von einem jungen Mann, der mit seinem Motorrad unverschuldet in einen Unfall verwickelt war und sich seit fast einem Jahr in ein normales Leben zurückkämpft. Die ergreifende Geschichte kombiniert mit eigens für den Film komponierter Musik lassen den Zuschauer mit dem Verunglückten mitfühlen. Die Dokumentation zeigt mit Originalaufnahmen auch ungeschönt die Realität und erreicht den Zuschauer auf emotionaler Ebene. Ein offenes Ende – noch ist keine rasche Besserung in Sicht – ließ das Publikum auch nach dem Film nachdenken.

„Die Schwierigkeit war, der Geschichte nichts hinzuzufügen, wie es bei fiktionalen Filmen der Fall ist“, so Fischer in einer Fragerunde. Seit Freitag wird der Film für eine Woche in Los Angeles gezeigt, wo Marius Fischer ebenfalls vor Ort sein wird.