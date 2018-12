Festakt: Gut besuchte Orgelpremiere in St. Stephanus

„Heute ist ein Tag, der mich mit Stolz, Zufriedenheit und dankbarer Freude erfüllt. Heute ist ein Freudentag für die gesamte Gemeinde Westerheim.“ Mit diesen Worten eröffnete Bernhard Schweizer, der Vorsitzende des „Fördervereins zur Erhaltung mit Restaurierung der St. Stephanuskirche in Westerheim“, seine Festrede zur Orgeleinweihung in der restaurierten St. Stephanuskirche am Sonntagnachmittag. Diese war so gut gefüllt wie wohl seit Jahrzehnten nicht mehr, selbst in der ersten Empore fand sich kein Platz mehr. Musikalisch eröffnet hatte den Festakt mit Freudenklängen ein Bläserensemble der Musikkapelle Westerheimer unter dem Dirigat von Joseph Rehm.

Stolz auf das Erreichte

Bernhard Schweizer sprach von einem ganz besonderen Tag in der 27-jährigen Geschichte des Fördervereins und seinen Mitgliedern. Man dürfe stolz auf das Erreichte und Geschaffene sein, das große angestrebte Ziel sei erreicht. „Die heutige Orgelpremiere rundet unser Engagement ab. Dank gebührt der gesamten Gemeinde Westerheim“, erklärte Bernhard Schweizer. Die Orgelweihe und die restaurierte St. Stephanuskirche seien nicht das Werk einer oder eines Einzelnen, sondern eine herausragende Leistung von sehr vielen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren. „Es ist eine Sensation, dass der Förderverein mit Hilfe der Gemeinde und des Denkmalamtes es geschafft hat, die Schäferorgel aus dem Jahre 1828 nach 190 Jahren umfassend zu restaurieren“, unterstrich Schweizer strahlend.

Dank an die Mitstreiter

Namentlich nannte der Vorsitzende einige seiner Mitstreiter in der Vorstandschaft und im Ausschuss, die ihn seit 1992 begleitet und federführend unterstützt haben: Dietmar und Elfriede Baumeister, Anne und Helmut Rieck, Marianne Büdinger, Regina Moll, Bruno Uhlmann, Franz-Josef Sailer, Pius Kneer, Karl-Josef Rehm, Marianne Büdinger, Petra Riek, Vinzenz Rehm, Johannes Rehm, Heribert Glöckler, Lothar Kopp und Reinhold Rehm. Der Fördervereinsvorsitzende dankte aber auch den ortsansässigen Vereinen, wie der Feuerwehr, der Schwimmabteilung, dem Motorradclub, der IGF oder der Musikkapelle, die zum Gelingen der Restaurierung beigetragen haben.

„Die St. Stephanuskirche ist für Westerheim nicht nur und ausschließlich sakraler Raum, sie ist vielmehr das Wahrzeichen von Westerheim“, legte dann Schweizer dar. Vor diesem Hintergrund sei es richtig und wichtig gewesen, dass sich auch die bürgerliche Gemeinde für den Erhalt und die Restaurierung der Kirche stark gemacht habe. Als „Wahrzeichen und Treffpunkt“ erfreue sich St. Stephanus zwischenzeitlich großer Beliebtheit. Der Vorsitzende verwies auf die vielen Hochzeiten und Goldenen Hochzeiten in den vergangenen Jahren und auch auf Konzerte und Ausstellungen, die immer wieder in der historischen Pfarrkirche stattfinden.

Großes Lob für alle Mitstreiter

Ein dickes Lob bekundete Bernhard Schweizer den inzwischen rund 150 Mitgliedern des Fördervereins, aber auch den vielen Spendern und Sponsoren: Der Förderverein habe bei seinen Aktionen in den zurückliegenden 27 Jahren um die 800 000 Euro für den Erhalt und die Restaurierung der St. Stephanuskirche gesammelt und erwirtschaftet. An Eigenleistungen hätten es die Mitglieder und weitere freiwillige Helfer auf nahezu 15 000 Arbeitsstunden gebracht – und dabei in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren auf etwa 3000. „Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Spendenbereitschaft der Westerheimer Bevölkerung für unser Anliegen ungebrochen war und ist“, unterstrich der Fördervereinsvorsitzende.

Insgesamt seien in den vergangenen 27 Jahren fast 2,8 Millionen Euro in die Sanierung und Restaurierung der St. Stephanuskirche geflossen. Davon würden auf die in diesem Jahr erfolgte Orgelsanierung und Orgelrestaurierung rund 160 000 Euro entfallen, wobei der Spendenanteil bei 52 000 Euro liege. Das Denkmalamt, die bürgerliche Gemeinde und ein beträchtlicher Zuschuss des Bundes hätten 62 000 Euro erbracht. „Freuen wir uns also heute über dieses Gemeinschaftswerk, das wir zustande gebracht haben und die dadurch erfahrene Anerkennung“, meinte Schweizer abschließend.

„Ein Glanzstück“ geschaffen

Was der Förderverein St. Stephanus geleistet hat, verdienst allerhöchsten Respekt, betonte Pius Rauschmaier in seinem Grußwort für die katholische Kirchengemeinde Westerheim. Als großartiges Geschenk erhalte die Gemeinde eine renovierte Kirche und eine restaurierte Orgel. „Ein Glanzstück“ sei geschaffen worden, das sich vor Jahrzehnten nicht erahnen ließ. Was im Ehrenamt möglich sei, sofern die Bürokratie mitspiele, das habe eindrucksvoll der Förderverein bewiesen, erklärte Rauschmaier und sprach von der Orgel als „göttliches Instrument“, die Musik und eine Botschaft aussende. Er sprach von einer inneren und äußeren Stimme der Orgel. Zur Orgelmusik werde gesungen und gebetet zum Lobpreis Gottes, über sie werde auch das Wort Gottes verkündet. Die katholische Kirchengemeinde habe die Restaurierung der St. Stephanuskirche schlicht nicht schultern können, angesichts des Baus der Christkönigskirche, gab Pius Rauschmaier zu bedenken: „Geld für zwei Häuser hatten wir nicht.“

„Wieder eine Kostbarkeit“

Ausgehend von einer Beschreibung der Schäferorgel von 2010, als das vergessene, verstaubte und unbespielbare Instrument als „Kostbarkeit“ beschrieben wurde, würdigte Bürgermeister Hartmut Walz die Leistungen des „rührigen Fördervereins“, der die Schäferorgel aus einem 43-jährigen Dornröschenschlaf erweckte. Der vierte Adventssonntag 2018 sei ein besonderer Tag für Westerheim und werde in die örtlichen Geschichtsbücher eingehen. Mit dem vierten Adventssonntag werde Geschichte geschrieben, denn St. Stephanus strahle wieder und die „einst verwahrloste Orgel“ sei eine Kostbarkeit für Augen und Ohren. Der Dank gebühre den „unermüdlichen Machern“.