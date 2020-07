Feierliche Prozession in Hohenstadt zur Kirche St. Margaretha

Als „Jahrhundertereignis für Hohenstadt“ hat Walter Schwaiger die Primiz von Neupriester Martin Saur bezeichnet, der am Sonntag in seiner Heimatkirche St. Margaretha seine erste heilige Messe feierte. Der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats begründete auch, warum die Primiz ein so besonderes Ereignis für die Kirchengemeinde Hohenstadt darstellt: Denn letztmals am 4. April 1928, also vor 92 Jahren, war mit Karl Füller ein katholischer Seelsorger aus der Gemeinde hervorgegangen.

In großem Rahmen hätte Walter Schwaiger gerne die Primiz von Pfarrer Martin Saur begangen, als ein Fest der ganzen Gemeinde und als ein Fest vieler Begegnungen. Doch angesichts der Corona-Pandemie konnte die katholische Kirchengemeinde Hohenstadt das Fest nur in kleinerem Rahmen ausrichten – mit beschränkter Zahl an Gläubigen in der Kirche. Dafür wurde die Messe akustisch nach außen ins Freie vor die St. Margarethenkirche übertragen, wo weitere Besucher sie miterleben konnten.

Fahnenabordnung holt den Neupriester ab

Festgehalten wurde allerdings an der Tradition, den Primizianten vom Elternhaus abzuholen und in einer feierlichen Prozession zur Kirche zu geleiten. So tauchten sehr zur Freude von Neupriester Martin Saur und seiner Eltern der Kirchengemeinderat, eine Fahnenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr, Vereinsvertreter und Bürger Hohenstadts vor der mit einer Girlande geschmückten Haustür der Familie Saur auf.

In einer feierlichen Prozession zog dann die Gemeinde durch einige Straßen Hohenstadts zur Kirche, wo Saur seine erste heilige Messer nach der Priesterweihe vor einer Woche im Dom zu Rottenburg zelebrierte. Einen feierlichen Akzent verlieh der Prozession ein Bläserensemble der Stadtkapelle Wiesensteig um Dirigent Peter Zwisele, das auf der Wiese vor dem Gemeindehaus einige festliche Choräle erklingen ließ.

Zu festlichen Klängen der Kirchenorgel, gespielt von Barbara Grupp, zogen im vorgegebenen Abstand Martin Saur und weitere Geistliche zum Altar: Ortspfarrer Ralf Baumgartner, Pfarrer Michael Zips, Pfarrer von Wiesensteig und Hohenstadt in den Jahren 2000 bis 2009, Pater Günther Hofmann von den Comboni-Missionaren aus Ellwangen sowie Diakon Thomas Rudolf, ein Freund des Primizianten, der im September in Freiburg zum Priester geweiht wird. Die Lesungen trugen Gisela Enderle und Viola Schreiber vor, das Evangelium Thomas Rudolf. Die Predigt hielt Michael Zips.

Vom Schatz im Acker und Schatz Gottes

Der Seelsorger legte zwei Gleichnisse nach dem Matthäus-Evangelium zu Unkraut und Schatz im Acker aus und hatte vor allem drei Wünsche an den Primizianten: dass er den Schatz des Glaubens, der Hoffnung und Liebe Gottes zu den Menschen trage, dass er in jedem Menschen einen Schatz entdecke und dass er seine Bodenbeständigkeit bewahre. Denn nur ein guter Boden könne Frucht bringen und gedeihen lassen. Martin Saur möge als Pfarrer ein Schatzsucher gemeinsam mit den Menschen sein und den gefundenen Schatz Jesus Christus mit den Menschen teilen, betonte Zips. Gottes Liebe und Freude möge er zu den Menschen tragen und seine Botschaft verkünden. Berufung bedeute, ein Leben nach Christus auszurichten, und das gelte nicht nur für Geistliche, sondern für alle Menschen.

Nicht er sei der Gastgeber bei der Feier seiner Primiz, sondern Jesus Christus, unterstrich Martin Saur zu Beginn der Messfeier. Christus lade zu der Feier ein, er heiße die Menschen willkommen. So sah es am Ende auch Ortspfarrer Ralf Baumgartner, der Neupriester Saur die herzlichen Segenswünsche der Kirchengemeinde überbrachte. Er wünschte ihm Gottes Segen und Begleitung bei seinem Wirken in den Gemeinden. „Wir sind stolz auf Dich. Geh raus in die Welt und in die Gemeinden und verkünde das Evangelium“, sagte Baumgartner an die Adresse Saurs und sprach von einer „wunderschönen Messe in der schön renovierten Kirche.“ Und weiter gab der Ortspfarrer seinem neuen Kollegen mit auf den Weg: „Bleibe in Deinem Wirken mit Gott verbunden.“

Grußworte und Glückwünsche

Grußworte im Anschluss an die Messfeier sprach ferner Pater Günther Hofmann von den Comboni-Missionaren aus Saverwang bei Ellwangen, der an den freiwilligen Einsatz Martin Saurs in Uganda erinnerte, wo dieser als Techniker in einer Missionsstation für die dortigen Menschen zu deren Segen wurde.

Martin Saur trug ein schönes weißes Messgewand mit schöner Stola, das er tags zuvor bei einer Vesper geweiht hatte. Es ist ein Geschenk der Kirchengemeinde Hohenstadt. Gesegnet hat der 39-Jährige am Vorabend zudem seine Primizkerze, ein Geschenk der Seelsorgeeinheit Marchtal, in der er als Diakon wirkte.

Nach dem Gottesdienst und auch nach der Dankandacht am Abend erteilte Martin Saur den Gläubigen seinen Primizsegen, was er auf Fürsprache der Gottesmutter Maria und der heiligen Margaretha tat.