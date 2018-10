Fasziniert von Schönheit, erschüttert von Armut

Philippa von Nathusius und Marianka Rehm aus Westerheim haben ein Jahr im Freiwilligen Dienst in Südamerika verbracht: Philippa in Peru und Marianka in Bolivien. Über ihre Eindrucke, Erfahrungen und Erlebnisse berichten sie am Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen in der Marienburg. Dabei zeigen sie viele Fotos von ihrem Aufenthalt in Südamerika. Die SZ berichtet von ihrem Einsatz im Vorfeld des Vortrags – nun über den von Marianka Rehm in Bolivien. Die beiden Studentinnen sind sehr dankbar für die Unterstützung, die sie im vergangenen Jahre aus der Heimat erfahren haben, sei es im Gebet, durch das Mitfiebern, das gezeigte Interesse oder eine finanzielle Zuwendung für Projekte in Peru beziehungsweise Bolivien. Sie hoffen auf viele Besucher am Sonntagnachmittag, bei dem fair gehandelter Kaffee aus Peru ausgeschenkt wird.

Gelebt in El Alto

Oberhalb der Hauptstadt La Paz mitten in den Anden hat Marianka Rehm von August 2017 bis Juli 2018 ihren Freiwilligen Dienst geleistet; in „El Alto“ (die Höhe“), heute eine eigenständige Stadt mit mehr als einer Million Einwohner, die direkt an La Paz grenzt und knapp 700 Meter über ihr liegt. Erreicht wird die auf 4100 Meter gelegene Stadt über eine Seilbahn, verfügt die bolivianische Hauptstadt doch über das längste städtische Seilbahnnetz der Welt. Der Grund: Aufgrund der extremen Steigungen und des Gefälles um La Paz sind Stadtbahnen äußerst schwierig, ein Seilbahnnetz bei einer Länge von 40 Kilometer soll Abhilfe verschaffen und das ohnehin große Verkehrschaos mildern, wie Marianka Rehm berichtet.

Für die Stiftung Palliri in El Alto war die 19-Jährige tätig, die in Deutschland nicht unbekannt ist. Denn Gelder der Sternsingeraktion von 2016 kamen der Stiftung zugute, als Bolivien Beispielland der bundesweiten Aktion war. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und auch Missio waren die Entsendungsorganisation für Marianka Rehm für den einjährigen Einsatz bei der Stiftung Palliri, die einen Kindergarten, zwei Betreuungszentren für Schulkinder, einen kleinen Bauernhof und eine Nähwerkstatt in El Alto unterhält.

Dort werden Kinder aus benachteiligten Familien betreut, dort erhalten sie ein warmes Essen und eine Schulausbildung, aber auch gute Unterstützung bei familiären Angelegenheiten. „Es sind meist Kinder von alleinerziehenden Müttern, die mit der Stiftung Palliri Zuwendung erfahren“, erklärt Marianka Rehm, die seit diesem Semester an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg Grundschullehramt mit den Schwerpunktfächern Deutsch und Sachkunde studiert.

Viele Erfahrungen gesammelt

Für ihren künftigen Berufswunsch konnte sie in Bolivien schon wichtige Erfahrungen sammeln. Mit Pädagogen, Sozialarbeitern und einem Psychologen begleitete sie mehr als 200 Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien. Neben Unterricht und Betreuung galt ihr Augenmerk auch der Gesundheitsförderung und des guten sozialen Miteinanders der Jungen und Mädchen wie der individuellen Betreuung von verhaltensgestörten Kindern. „Es waren lebhafte, aber meist sehr liebe und dankbare Kinder, mit denen ich gerne das Jahr verbracht habe“, unterstreicht die Westerheimerin. Gerne habe sie die Kinder auch bei der Freizeitgestaltung begleitet, etwa auf dem Sport- oder Basketballplatz, auf dem Spielplatz, im Hallenbad oder bei einem Kinobesuch. Denn zur ihren Aufgaben gehörte auch die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung. „Projekttage und Ausflüge fehlten nicht, einen Bauernhof auf dem Lande haben wir öfters besucht“, berichtet sie.

Kinder als Schuhputzer

„Bolivien ist ein interessantes und vielfältiges Land mit herrlicher Natur und schönen Landschaften“, sagt die junge Studentin, weiß aber auch von den vielen Schattenseiten: Denn Bolivien zählt zu den ärmsten Ländern Südamerikas und fast jeder zweite Bolivianer lebt unter der Armutsgrenze. Fast jedes dritte Kind arbeitet neben der Schule als Schuhputzer, Busausrufer oder Straßenverkäufer, um die Familie finanziell zu unterstützen. In der Hoffnung auf bessere Bildungschancen oder bessere Arbeitsperspektiven würden immer mehr Leute in die Großstadt ziehen, was zu einer Verstädterung führt. „Viele Familien kommen finanziell kaum über die Runden, viele Väter verlassen die Familien und flüchten in den Alkohol“, weiß Marianka Rehm aus ihrer einjährigen Erfahrung in Bolivien.

Respekt und Teamgeist geben

Und da wolle die Stiftung Palliri helfen, auch mit Spendengeldern aus dem Ausland, wie etwa von den Sternsingern Deutschlands. „Ein weiteres Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen zu stärken und zu selbstbewussten Menschen heranzubilden, damit sie in ihrem späteren Leben Verantwortung übernehmen können“, sagt die 19-Jährige. Es gelte, ihnen gegenseitigen Respekt und Teamgeist zu vermitteln.

Viel gelernt und erfahren habe sie während des Freiwilligen Dienstes in Südamerika, betont Marianka Rehm. Die Menschen habe sie ins Herz geschlossen und die Landschaft mit ihrer vielfältigen Natur mit fast allen Klima- und Vegetationszonen genossen: von der rauen und kargen Andenregion, in der sie in El Alto lebte, bis zur heißen Tiefland mit dem Dschungel. Bekannt sei das 1,1 Millionen Quadratkilometer große Land mit rund 11,2 Millionen Einwohnern für den größten Salzsee der Welt mit dem größten Lithiumvorkommen, das für die Herstellung von Akkus benötigt wird, und der gefährlichsten Straße der Welt: Denn auf einer Strecke von 92 Kilometer müsse ein Höhenunterschied von 3000 Metern überwunden werden. Und dann gebe es noch den Titicacasee zwischen Peru und Bolivien, der 15 Mal so groß wie der Bodensee ist.