Fasnet: IGF-Schalmeien sind jetzt besonders gefordert

Die Schalmeien der Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim musizieren schon fleißig und fest auf der Fasnet. In der Region war die Musikgruppe am vergangenen Samstag in der Ortsmitte von Heroldstatt zu hören, als die Hinterhau-Geister ihren Narrenbaum stellten und zwei neue Hästräger in ihre Reihen aufnahmen.

Musiziert und getrommelt haben die Schalmeien um ihre Gruppenleiterinnen Anja Tritschler und Heike Claß zudem am Samstag beim Brauchtumsabend des Illertaler Waldschrath und am Sonntag beim Umzug der Narrenzunft Oberstadion. An diesem Samstag sind die IGF-Musiker beim Brauchtumsabend des Narrenvereins „Turm Deifel“ in Ehingen zu Gast und am Sonntag marschieren sie beim Umzug der „Wasaschomberler“ Einsingen mit. Im Oktober 1992 war die Schalmeien-Gruppe der IGF-Westerheim ins Leben gerufen worden. Flott spielten die Schalmeien beim Narrenbaumstellen in Heroldstatt auf, sie brachten Stimmung auf und bewegten die Gäste zum Schunkeln. Schlager, Oldies und Stimmungslieder trugen sie vor. Ihre wohl wichtigsten Auftritte haben die Schalmeien der IGF bei den zwei Bürgerbällen am 22. und 23. Februar in der Albhalle.