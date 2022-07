Familienwanderung zur Kirschenzeit

Der Albverein Westerheim bietet am Sonntag, 10. Juli, seine nächste Wanderung an. Diese führt zum kleinen Vulkanschlot Calverbühl bei Dettingen. Vorher geht es auf den Dettinger Kirschenweg. Dort kann man laut Mitteilung des Albvereins viel über Streuobstwiesen im Allgemeinen und Kirschensorten im Besonderen erfahren. Eventuell kann man dabei Kirschen vom Baum naschen und die Landschaft genießen. Weiterer Höhepunkt der Tour: Die Mitwanderer werden eine Linde erkunden. Ein riesiger Baum, in den man sogar hineingehen kann. Zudem wird beobachtet, wo die Wildbienen und die Waldkäfer wohnen und zum Schluss wird gemeinsam gegrillt. Diese Wanderung ist auch für Kinderwagen geeignet und etwa zwei Kilometer lang. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schopf in Westerheim um 13 Uhr. Anmeldung bei Kerstin Weber unter der Telefonnummer 07333 / 31 24.