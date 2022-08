Fahrer hält Sekundenschlaf und stößt gegen Leitplanke

Sekundenschlaf war wohl die Ursache für einen Unfall, der sich am Sonntag auf der Autobahn 8 bei Hohenstadt ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr ein 45-Jähriger gegen 8.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen übermannte den Fahrer des Audi wohl ein Sekundenschlaf. Auf Höhe Hohenstadt geriet er zu weit nach links und streifte mit seinem Fahrzeug an der Schutzplanke entlang. Der Autofahrer und sein 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden an der Schutzplanke und dem Audi schätzt die Polizei auf etwa 7500 Euro.