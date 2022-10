F-Jugend des SV Westerheim beim SSV Ulm 1846

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein ganz besonderes Highlight fand für die Jungs und Mädels der F-Junioren am Samstag, den 29. Oktober im Donaustadion in Ulm statt. Die jungen Kickerinnen und Kicker durften beim Spiel der Regionalliga Südwest SSV Ulm 1846 gegen Astoria Walldorf als Einlaufkinder mitwirken.

Die Aufregung war groß, als mit Geschwisterkindern und Familienangehörigen um 12 Uhr die Abfahrt nach Ulm an der Albhalle erfolgte. Am Stadion angekommen, wurden wir in Empfang genommen und durften uns in den Katakomben des aktuellen Tabellenführers umziehen. Anschließend nahmen die „Großen“ die „Kleinen“ im Spielertunnel in Empfang und dann ging es gemeinsam raus auf den heiligen Rasen des altehrwürdigen Donaustadions. Empfangen und bejubelt von gut 2500 Zuschauerinnen und Zuschauern war jedem Einzelnen die Freude anzusehen.

Im Anschluss wurde gemeinsam mit einer Stadionwurst und bei bestem Fußballwetter mehr oder weniger das Spiel verfolgt. Aufgrund einer frühen roten Karte für den SSV entwickelte sich ein sehr kampfbetontes Spiel, welches die Ulmer am Ende mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Somit bleiben die Ulmer an der Tabellenspitze und träumen weiterhin vom Aufstieg in die 3. Liga.

Riesengroß war die Freude als ein großer Teil der SSV-Spieler anschließend den jungen SVW-Kickerinnen und Kickern geduldig Autogramme verteilte. Auf vielen SVW-Shirts und nahezu jedem Körperteil wurde unterschrieben. Ein rundum gelungener Tag für den Nachwuchs des SV Westerheim.

Ein herzliches Dankeschön an Max Rieck, der dies mit ermöglichte.