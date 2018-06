Für die Garde näht seit 40 Jahren Beate Wiedmann

Fast von Anbeginn an gehören Helga Fischer und ihre Schwester Beate Wiedmann zur Westerheimer Fasnet und zur Interessengemeinschaft Fasnet. Diese besteht seit 40 Jahren und so rund ein halbes Jahr nach der Gründung schlossen sie sich der IGF an. Heute sind sie davon nicht mehr wegzudenken, nehmen die zwei Frauen bei der Fasnet doch wichtige Positionen ein: Helga Fischer trainiert seit 40 Jahren die Garde und Beate Wiedmann näht die tollen Fasnetskostüme der Gardemädchen.

Alle Jahre wieder sind die Gardemädchen wie ihre Bekleidung ein Hingucker bei den Bürgerbällen. Für ihre Verdienste um die Garde und deren Ausstattung sind Helga Fischer und Beate Wiedmann nun geehrt und gewürdigt worden. Zum Finale des närrischen Treibens bat die IGF-Vorstandschaft die Schwestern auf die Bühne geholt und lobte ihr großartiges Engagement für die Fasnet und IGF. „Großartig, was die Frauen für uns leisten“, erklärte IGF-Vorstandsmitglied Michael Hummel und bedachte sie mit Blumen und dem neuen IGF-Orden.

Seit 40 Jahren besteht die IGF und seit fast 40 Jahren schneidert Beate Wiedmann die Showtanz-Kostüme für die Gardemädchen. Über die ersten zehn Jahre hinweg war die Bekleidungstechnikerin auch für das Outfit der Kindergarde, des Männerballetts und anderer Gruppen noch zuständig, was sie allerdings dann in jüngere Hände geben konnte. Ideengeber für die Gardekostüme bei den Showtänzen von inzwischen 39 Bürgerbällen war immer ihre Schwester Helga Fischer. Jedes Jahr dachte sie sich einen neuen Showtanz und die dazu passende Choreografie aus. Sie wählt die Musiktitel, zu der dann die Mädchen ihre tollen Tänze boten.

„Meine Schwester war der Ideengeber. Sie dachte sich die Themen der Tänze aus und ich setzte diese dann als Näherin um“, erzählt Beate Wiedmann. An Ideen habe es niemals gefehlt, so entstanden in den vergangenen Jahren super Kostüme etwa für Räuber, Hexen, Vogelscheuchen, Torten, Rocker, Matrosen, Sonnenblumen, Schachfiguren oder in diesem Jahr für „Gutwetterfrauen oder Regenmänner“, die aus einem Wetterhäuschen auftauchten.

„Die Kostüme sind maßgeschneidert und individuell auf unserer Tänzerinnen abgestimmt. Wir haben inzwischen einen umfassenden Fundus an Kostümen im Kleiderschrank“, erzählt Helga Fischer und lobt ihre Schwester für das Entwerfen und Nähen der passenden Kleidung. Etwa von Weihnachten bis zur Fasnet sitzt Direktrice Wiedmann in ihrer Freizeit an der Nähmaschine, um ihre Entwürfe umzusetzen. „Das hat mir immer Spaß gemacht“, betont Beate Wiedmann, die mit der Westerheim Fasnet groß geworden ist. „Solange nähe ich noch, solange meine Schwester die Garde trainiert“, antwortet sie auf die Frage eines möglichen Aufhörens.

Der Showtanz der IGF-Gardemädchen zum Thema „Wetterhäuschen“ ist bei der Maskenprämierung der Musikkapelle Westerheim am Sonntagabend, 15. Februar, in der Albhalle nochmals zu sehen. Dann können auch die von Beate Wiedmann entworfenen und genähten Kostüme bestaunt werden.