Der Alb-Camping Westerheim feiert am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen mit einem ökumenischen Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt. Zu diesem Anlass hat Kurt Ulmer einen Chor organisiert, der sich aus Sängern von sechs Chören der Region zusammensetzt. Er selbst singt heute noch in drei Chören. „Das ist ein Dankeschön und ein Beitrag meinerseits“, sagt Ulmer, der seit 33 Jahren beim Alb-Camping tätig ist. „Ich habe wahrhaft Grund genug mitzufeiern und mich beim Jubiläum zu engagieren.“

Warum? Kurt Ulmer fühlt sich seit einem „halben Leben lang“ mit dem Camping-Platz in Westerheim verbunden, wie er selbst sagt. Der Beginn seiner dortigen Tätigkeit im Herbst 1984 sei für ihn und seine Familie eine große Lebensweiche gewesen. „Ein Stellenwechsel stand an und ein kirchlicher Dienst auf den Campingplätzen war nur mit der Mitarbeit meiner Frau möglich. Sie war es, die diesen beim Evangelisch-Katholischen Campingdienst für uns als gut befand“, erzählt Ulmer.

Noch heute hält der „Karlshöher Diakon“, der sich mit dem Diakonieverband sehr verbunden fühlt und mittlerweile im Ruhestand lebt, dort an Sonntagen Gottesdienst. Auch in der Freizeitgestaltung für jedes Alter ist er immer wieder engagiert. „Schnell fanden wir damals heraus, dass Basteln bei den Gästen am meisten begehrt war“, erzählt er und glücklicherweise war es ihm möglich, auf seine Erfahrungen als ehemaliger Jugendreferent beim CVJM Sindelfingen zurückzugreifen. „Basteln mit Holz – das war es“, kommentiert er und nur mit Mühe habe er beim vorgesetzten Gremium den Kauf einer Hobelmaschine durchsetzen können. Holzbausätze aller Art entstanden und trugen zur monetären Absicherung bei. „Unser Anstellungsträger hielt uns finanziell nämlich sehr knapp“, so Ulmer, doch selbst bei diesem, beim Bazar der Evangelischen Gesellschaft, war er mit seinem Team mehrfach größter Anbieter von Holzartikeln dieser Art.

Seinen Kindheitstraum vom eigenen Haus verwirklichte Ulmer gemeinsam mit seiner Frau in Laichingen – natürlich mit heimischer Schreinerei. Neben der Aufgabe als Vater von zwei Kindern, zwischenzeitlich von vier Enkelkindern, spricht Ulmer dankbar über seine „Integration“ in der evangelischen Kirchengemeinde durch den Kirchenchor und den Kantatenchor, wofür er Volker Hausen und den Chormitgliedern dankt. Immer wieder gestaltete auch der Leiter des katholischen Kirchenchores, Horst Stadtmüller, Gottesdienste auf dem Campingplatz mit. Und so schließt sich ein weiteres Erlebnis im Zusammenhang mit dem Campingplatz an: Gemeinsam mit Stadtmüller und dessen Sohn reist Ulmer nach Indien, trifft Mutter Teresa in Kalkutta und überreicht ihr persönlich einen Scheck für das Patenkind, das von der Campinggemeinde unterstützt wird.

Der gemeinsam mit seiner Ehefrau Magda versehene evangelisch-katholische Campingdienst endete durch vorgezogenen Ruhestand im Jahr 2006. In den 33 Jahren seiner Tätigkeit war er selbst an keinem einzigen Tag krank. Seiner Frau, die er als „größte Lebensweiche“ bezeichnet, ist dieses Glück nicht möglich gewesen. Die immer noch gefragten Dienste auf dem Campingplatz tragen bis heute für Ulmer zu großer Lebensqualität bei.