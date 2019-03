Förderverein und Kirchengemeinderat ... wollen reden

Der Förderverein St. Stephanus und die katholische Kirchengemeinde Westerheim wollen aufeinander zugehen und das Gespräch suchen, was die Nutzung der renovierten Dorfkirche angeht. Dies erklärte Kirchengemeinderat Pius Rauschmaier bei der Jahresversammlung des Fördervereins in seinem Grußwort. Das Votum im Gremium sei klar gewesen, der Kirchengemeinderat möchte sich gemeinsam mit Vertretern des Fördervereins an den Tisch setzen und bereden, wie St. Stephanus mit Leben zu füllen sei.

Die Versammelten am Freitag im Rössle hörten diese Botschaft gerne, zumal dem Förderverein auch eine liturgische Nutzung des Gotteshauses sehr am Herzen liegt. „Wir begrüßen den Vorschlag zum gemeinsamen Gespräch“, betonte Bauleiter Franz-Josef Sailer mit dem Hinweis, dass das letzte Gespräch im November 2016 stattgefunden hat und seitdem nur Schriftverkehr und Mitteilungen über E-Mails stattfanden.

Bei der Jahresversammlung zog der Vereinsvorsitzende Bernhard Schweizer eine positive Bilanz, auch wenn noch Wünsche und Anliegen des Vereins offen seien. Unter der Vorgabe „Wahrzeichen und Treffpunkt“ erfreue sich St. Stephanus zwischenzeitlich großer Beliebtheit. „Neben den vielen Hochzeiten, die in den vergangenen Jahren in der neu renovierten Kirche gefeiert wurden, fanden und finden in dieser tollen Kirche auch Goldene Hochzeiten statt“, erklärte Schweizer und meinte: „Wir sind im Trend.“

Die Orgelsanierung sei der Schwerpunkt der Arbeit im Vereinsjahr 2018 gewesen und die Inbetriebnahme der Höhepunkt in der 27-jährigen Geschichte des Fördervereins. Mit dem Orgelkonzert am vierten Adventssonntag habe der Verein „fast den Schlussstein“ seiner Arbeit gesetzt, erklärte Schweizer.

Leider seien Irritationen hinsichtlich der „Stellung“ der St. Stephanuskirche aufgekommen, die aber inzwischen bereinigt seien, legte der Vorsitzende dar. Die Mitglieder des Fördervereins hätten mehrere Konzepte zur Integration der St. Stephanuskirche in den liturgischen Jahresablauf eingebracht, die mit der Kirchengemeinde zu bereden seien. Themen wie Trauungen, Eucharistiefeier, Samstagabend-Gottesdienst und Taufen in St. Srephanus würden den Förderverein weiter beschäftigen.

Auch was die Marienfigur anbelangt, so habe noch kein „offizielles Gespräch“ zwischen den Mitgliedern des Fördervereins und den Mitgliedern des Kirchengemeinderats stattgefunden, etwa was die Rückführung der Marienstatue an den Marienaltar in St. Stephanus oder die Anfertigung einer Kopie angehe. „Gerne würden wir diesen Sachverhalt zusammen mit dem Kirchengemeinderat angehen und einvernehmlich lösen“, sagte Schweizer.

Viele Zahlen legte der Vereinsvorsitzende zur St. Stephanuskirche vor: Der Förderverein mit seinem 145 Mitgliedern haben bei seinen Aktionen in den zurückliegenden 27 Jahren rund 770 000 Euro für die Erhaltung und Restaurierung der Kirche gesammelt und erwirtschaftet. An Eigenleistungen hätten es die Mitglieder des Fördervereins und weitere Helfer auf nahezu 10 500 Arbeitsstunden gebracht, wobei allein in den zurückliegenden viereinhalb Jahren rund 5000 Arbeitsstunden anfielen. „Bemerkenswert ist, dass die Spendenbereitschaft der Westerheimer für unser Anliegen ungebrochen ist“, betonte Schweizer.

Insgesamt sind in den vergangenen 27 Jahren fast 2,4 Millionen Euro in die Sanierung und Restaurierung der Dorfkirche geflossen, wobei allein die Turmsanierung 700 000 Euro verschlungen habe. Zu der stolzen Summe hätten beigetragen: mit 627 000 Euro das Bischöfliche Ordinariat, mit rund 437 000 Euro die Kirchengemeinde Westerheim, mit 285 000 Euro das Denkmalamt, mit 170 000 Euro die Gemeinde Westerheim, mit 771 000 Euro der Förderverein und mit 50 000 Euro die Denkmalstiftung. 5000 Euro seien aus dem Bürgerpreis eingegangen.

Spendenaktion verlief sehr gut

Herausragend sei die Aktion „100 mal 100“ zugunsten der Sanierung der Schäferorgel mit einem Erlös von 15 850 Euro verlaufen, ließ Schweizer noch wissen mit einem zuversichtlichen Aus- und Rückblick: „Freuen wir uns also heute über unser Gemeinschaftswerk, das wir in den vergangenen 27 Jahren zustande gebracht haben.“ Der Förderverein könne auf eine äußerst gelungene Erfolgsgeschichte zurückblicken und das Projekt „Restaurierung mit Substanzerhaltung der St. Stephanuskirche“ noch zu einem guten Ende bringen.

Ausführlich war der Bericht von Bauleiter Franz-Josef Sailer, der eingangs gleich betonte: „Auf das Erreichte können der Förderverein und die Westerheimer Bürgerschaft sehr stolz sein. Mit dem Abschluss der Restaurierung unserer Schäferorgel wurde im abgelaufenen Vereinsjahr das i-Tüpfelchen auf unsere großen Anstrengungen gesetzt.“ Breiten Raum im Baubericht Sailers nahm die Sanierung und Renovierung der Schäferorgel bei Kosten von 160 000 Euro ein. Im Februar 2018 habe die Orgelbaufirma Vleugels die Orgel abgebaut, es habe eine Aufbruchstimmung geherrscht. In drei Schritten sei dann im Herbst die Orgel aufgebaut worden. Es folgten der Aufbau des Orgelgehäuses mit der Traktur und Windversorgung, die neue Fassung des Orgelgehäuses sowie das Intonieren und Stimmen der Pfeifen. Der krönende Abschluss sei die Orgelpremiere am vierten Adventssonntag gewesen, als Fritz Kneer und Fabian Uhlmann der Schäferorgel wunderschöne Töne entlockten.

Weitere Arbeiten für den Förderverein stehen dieses Jahr noch an, informierte Bauleiter Sailer: Der Weihwasserkessel und Opferstock seien anzubringen, der Treppenaufgang zur Kanzel und der Ausgang zum Glockenturm sei zudem instandzusetzen, der Kirchhof sei zu pflegen und die Epitaphe (Gedenktafeln) von der Firma Lohbacher seien nach Westerheim zurückzubringen, was Aufgabe der Kirchengemeinde sei. „Von der Kirchengemeinde erwarten wir, dass der nördliche Kirchhof ordentlich gesichert und beleuchtet wird“, so Sailer.

Trotz aller Erfolge komme richtige Freude beim Förderverein nicht auf, da hinter der künftigen Nutzung der Kirche ein Fragezeichen stehe, meinte der Bauleiter. Enttäuscht sei er von einer Mitteilung von Pfarrer Kerl Enderle, dass ab sofort bei Trauungen in St. Stephanus keine Eucharistiefeier mehr stattfinden dürfe. Auch seien Taufen anlässlich einer Trauung nicht mehr möglich. „Dies wird und kann der Förderverein nicht akzeptieren“, sagte Sailer und sah dringenden Gesprächsbedarf.

Schriftführerin Klaudia Tritschler berichtete von sieben Sitzungen des Ausschusses und ging auf die Hauptversammlung 2017 ein. Sie erinnerte an viele Aktionen und Termine in 2018, auch an den Weihnachtsmarkt, der erstmals ohne Wurstverkauf des Fördervereins ablief.