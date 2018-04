Exklusive Oldtimer mit passendem Outfit

Ganz im Stil der 1960er-Jahre präsentieren sich Astrid und Dietmar Helmers aus Westerheim mit ihrem Rolls Royce, einem Silver Cloud II, aus dem Jahr 1961 in diesem Jahr bei mehreren Oldtimer-Veranstaltungen. Los geht die Saison am Dienstag, 1. Mai, mit einer Oldtimer-Ausfahrt für Rolls Royce und Bentley von Esslingen aus durch den Schurwald und Welzheimer Wald nach Kleinaspach.

Bei insgesamt elf Terminen wird das Westerheimer Ehepaar mit ihren edlen Fahrzeugen – überwiegend mit dem Rolls-Royce, aber auch mit ihrem Lagonda Aston Martin Drophead Coupé – in diesem Jahr anzutreffen sein. „Wir wollen es erneut wagen“, sagt Dietmar Helmers und freut sich auf die Ausfahrten in allen Himmelsrichtungen.

Dietmar Helmers und seine Frau verstehen es, mit der entsprechenden eleganten Kleidung – sie im exklusiven Outfit und natürlich mit Hut, er im Stresemann, weißen Handschuhen und mit Bowler-Hut – sowie mit ausgesuchten Accessoires passend zu ihrem Silver Cloud II ein passendes Gesamtkunstwerk der 1960er-Jahre zu kreieren. Das ist ihnen in den vergangenen Jahren bei vielen Auftritten schon gelungen und das soll auch in diesem Jahr wieder hinhauen. Auf zahlreichen Oldtimer-Schauplätzen standen sie in den vergangenen Jahren im Mittelpunkt und im Fokus der Kameras und wurden mit ersten Preisen bedacht. „Wir hoffen, dass auch 2018 die Erfolgssträhne anhält. Aber genauso wichtig sind schöne Begegnungen mit netten Menschen“, betont Dietmar Helmers und freut sich auf die tollen Freilichtmuseen mit edlen Karossen.

Elf Ziele in diesem Jahr im Visier

Elf Veranstaltungen wollen die Helmers aus Westerheim in diesem Jahr stemmen. Das sind mehr als in den Jahren zuvor. Der Ausfahrt mit Rolls Royce und Bentley am 1. Mai folgt am 16. und 17. Juni die Retro-Classic im Schlosspark von Ludwigsburg. Bei dieser hochkarätigen Show werden sie mit ihrem Lagonda vorfahren. Ein Stelldichein exklusiver automobiler Schätze und Raritäten der Oldtimer-Szene vor der imposanten Kulisse von Schloss Dennenlohe bei Ansbach, einem der schönsten Barockensembles in Bayern von 1734, inmitten einer malerischen 25 Hektar großen Parkanlage umgeben vom größten Rhododendron-Park Süddeutschlands, steht am 8. Juli beim zweiten Festival of Classic Cars an. Es folgt am 14. und 15. Juli das 42. Internationale Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das für das Ehepaar Helmers eine Pflichtaufgabe darstellt. Denn zum 19. Mal werden sie sich dort der professionellen Fachjury stellen.

Exklusive Automobile aus mehreren Jahrzehnten Automobilgeschichte werden auch bei dem von Astrid und Dietmar Helmers organisierten Oldtimer-Brunch am 28. Juli in Westerheim anzutreffen sein, von wo aus eine Tour durch das malerische Lautertal nach Münsingen zum dortigen Stadtfest führt. Dort werden die Fahrzeuge dann den Festgästen präsentiert, die gerne einen Blick unter die Motorhaube werfen dürfen.

Es folgen am 5. August ein Oldtimer-Picknick im Schlossgarten von Wolfegg, am 19. August ein Oldtimer-Meeting in Reutlingen und am 2. September ein Oldtimer-Brunch am Bodensee in Konstanz.

Weitere Höhepunkte für das Ehepaar bilden am 15. und 16. September die 14. Motorworld Odtimertage in Fürstenfeld, bei der es vor der imposanten Klosterkirche viele Klassiker zu entdecken gibt. Traumhafte Automobil-Legenden werden auch den 2. Oldtimertagen in Ehingen am 22. und 23. September zu bestaunen sein, ehe als krönender Abschluss am 30. September die Fugger-Stadt Classic in Augsburg ansteht. Dort in der prächtigen Maximilianstraße wollen sie mit ihrem majestätischen Rolls Royce samt der Kühlerfigur für einen „wahren Hingucker“ unter den vielen anderen Karossen sorgen.