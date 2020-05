Erste Sitzung des Gemeinderats seit Februar

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Hohenstadter Bürgermeister Günter Riebort die Sitzungen des Gemeinderats im März und April abgesagt. Für die Mai-Ausgabe hatte er sich bemüht, die Tagesordnung trotzdem überschaubar zu halten. Die Gemeinderäte wurden zwischenzeitlich per E-Mail auf dem Laufenden gehalten.

Riebort sagte: „Ich bin zufrieden, dass in Hohenstadt keinerlei Verdachtsfälle oder Positivfälle aufgetreten sind. Das ist ein Glücksfall.“ Auch im Landkreis sei es nun ruhiger geworden, die Sitzungen des Krisenstabes, die anfänglich drei Mal wöchentlich stattfanden, werden nun nur noch bei Bedarf abgehalten.

Masken und Desinfektionsmittel kamen aus Laichingen

Die Beschaffung von Masken und Desinfektionsmittel sei über den Landkreis und andere Kanäle sehr gut gelaufen, auch kreisübergreifend. „Die ersten Vorräte wurden seitens einer Laichinger Firma bereitgestellt“, sagt der Bürgermeister bei seinem Zwischenfazit zur Coronakrise in Hohenstadt.

Riebort sprach dabei ein Lob an die Bevölkerung aus, die sich an sämtliche Vorgaben und Beschränkungen gehalten habe: „Die Erfahrungen, die ich in den vergangenen acht Wochen machen konnte, machen mich sehr zufrieden.“

Schulzeiten seien unglücklich gelöst

„Festzustellen ist jetzt allerdings, dass es einfacher ist, alles runter zufahren, als die Lockerungen durchzuführen.“ Zum Beispiel seien die derzeit geltenden Schulzeiten sehr unglücklich gelöst. So sind die Eltern gezwungen, die Kinder zur Schule zu fahren, weil Schulzeiten und Busfahrpläne schlecht abgestimmt sind.

Auch der Kindergarten ist noch zu. Das Team hat die Zeit genutzt, liegengebliebenen Verwaltungskram aufzuarbeiten. In der Notbetreuung wurden anfänglich vier Kinder gemeinsam mit der Wichtelstube betreut. Seit Montag ist der Kindergarten zumindest vormittags wieder geöffnet und 13 Kinder werden unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften wieder beaufsichtigt. „Dieser Kontakt ist für unsere Kinder so wichtig“, betonte Riebort.

Freiwillige Feuerwehr hat sich neu aufgestellt in zwei Gruppen

Auch die Hohenstadter Gastronomie und der Campingplatz waren geschlossen, ebenso die Vereine. Nun soll langsam geöffnet werden, zu den bekannten Vorschriften.

Die Freiwillige Feuerwehr musste sich neu aufstellen. Hier wurden zwei unabhängige Gruppen gebildet, die sich nach Möglichkeit nicht treffen durften, um im Brandfall einsatzfähig zu bleiben.

Auf der Baustelle der Bahn lief der Betrieb weiter. Die Baustelle verfügt über einen eigenen Betriebsarzt und so kam es auch dort zu keinerlei Corona-Fällen.

Virus wird alle noch länger beschäftigen

„Es ist in unserem Land einfach so, dass es Formulierungen braucht, um sich abzusichern“, begründete Riebort die Maßnahmen in Krisenzeiten, auch wenn vielleicht nicht alles optimal gelaufen sei. Aber zum Schluss sei er froh, dass er in Deutschland leben dürfe, in einem Land, in dem die Krisenbewältigung gut gelaufen sei.

„Auch wenn es ruhig erscheint, das Virus wird nicht einfach verschwinden, es wird uns noch länger beschäftigen“, warnt der Schultes. „Für unsere Festle in diesem Jahr gilt: die werden wohl nicht stattfinden, selbst wenn Zusammenkünfte bis 100 Personen wieder gestattet wären. Denn wer möchte die Verantwortung übernehmen?“, fragt der Schultes rhetorisch. So findet auch kein Gemeindeausflug in diesem Jahr statt. „Ich werde keine 60 Leute in einen Bus pferchen“, sagt Riebort zum Abschluss.