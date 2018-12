Ersparnis: Bürger müssen für Abwasserentsorgung weniger bezahlen

Die Abwassergebühren in Westerheim werden etwas günstiger. Die neuen Gebührensätzen hat der Westerheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gebilligt. Gemeinderat Jonas Esterl sprach gar von einem „tollen Beschluss vor Weihnachten für die Bürger“. Es sei immer schön, wenn Gebühren gesenkt werden können, so der Tenor im Rat. „Beim Abwasser müssen wir kostendeckend arbeiten und erzielte Überschüsse an die Bürger zurückgeben“, erläuterte Bürgermeister Hartmut Walz und begründete so die Anpassung der Abwassergebühren.

Für die Jahre 2019 und 2020 ergeben sich für die Westerheimer nach der neuen Kalkulation folgende Gebühren: Für das anfallende Schmutzwasser sind 3,63 Euro je Kubikmeter zu entrichten und für die Niederschlagswasser 0,29 Euro je Quadratmeter. In den Jahren 2017 und 2018 lagen diese Gebühren beim Schmutzwasser bei 3,60 Euro je Kubikmeter und beim Niederschlag bei 0,35 Euro je Quadratmeter. Somit steigt die Schmutzwassergebühr leicht, die Niederschlagswassergebühr fällt dagegen um sechs Cent. Für Schlamm, der vom nächsten Jahr an aus Kleinkläranlagen zur Kläranlage gebracht wird, sind künftig 54,70 Euro je Kubikmeter zu entrichten und für das Abwasser aus geschlossenen Gruben 5,47 Euro je Kubikmeter.

Einsparungen bei Schachtsanierung

Kämmerer Winfried Baumeister, der die neue Gebührenkalkulation erstellte und den Gemeinderäte erläuterte, begründete, warum das Abwasser unterm Strich in Westerheim zumindest für zwei Jahre billiger wird: Die Senkung der Niederschlagswassergebühr ergebe sich daraus, dass bei der Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung für 2019 nur noch 20 000 Euro anfallen. Gegenüber der früheren Kalkulation würden damit die zu verrechnenden Kosten um 35 000 Euro sinken. In welchem Umfang der einzelne Bürger von der neuen Gebührenkalkulation profitiere, sei schwer zu sagen, meinte Baumeister. Das hänge sehr von den versiegelten Flächen auf seinem Grundstück ab.

Auf zwei Punkte zu den Kanalsanierungen verwies Kämmerer Baumeister: In diesem Jahr hat die Gemeinde Westerheim für die Sanierung der Schächte 94 600 Euro ausgegeben, die 2018 und 2019 ausgeführt werden. Einschließlich der Honorarkosten sei mit Gesamtkosten von 120 000 Euro zu rechnen. Dafür sei im Haushalt bereits eine Summe von 100 000 Euro eingestellt, der restliche Betrag von 20 000 Euro werde über das Haushaltsjahr finanziert. Einbezogen in der neuen Abwasser-Gebührenkalkulation sei die Unterdeckung von rund 26 100 Euro für die Jahre 2015 und 2016. Zurückzuführen sei die Senkung der Gebühren letztendlich auf keine anfallenden Kosten bei der Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung für das Jahr 2020.

Einstimmiger Beschluss im Rat

Einstimmig hat der Westerheimer Gemeinderat nach einer kurzen Aussprache die neue Gebührenkalkulation genehmigt. Auch die Berechnung des Kostenanteils für die Straßenentwässerung wurde gebilligt, die die Gemeinde über den allgemeinen Haushalt zu tragen hat – und damit letztendlich die Einwohner der Gemeinde. „Die Kanalsanierungen der vergangenen Jahre waren notwendig“, unterstrich Bürgermeister Walz mit dem Verweis, dass die Abwasser-Entsorgung grundsätzlich teuer sei.

Viel Geld habe auch die Gemeinde in den vergangenen Jahren auch in den Ausbau der Kläranlage gesteckt, vor allem in die verlangte dritte Reinigungsstufe. „Die Ertüchtigung unserer Kläranlage einschließlich der vierten Reinigungsstufe war nötig und richtig“, ergänzte er.