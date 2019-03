Erneuter Reizgasvorfall bei Westerheimer Fasnet – das sagen Polizei und Veranstalter

„Wir hatten insgesamt eine erfolgreiche und friedliche Fasnet in Westerheim“, erklärt Vorstandsmitglied Maximilian Hohl von der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) Westerheim. Er bedauert sehr den Vorfall mit dem Reizgas, welches ein immer noch unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden im Festzelt der IGF in der Langgasse versprühte. „Das musste nicht sein, ist schade und trübt das überwiegende positive Bild der Fasnet“, ergänzt der PR-Manager der IGF.

Der Vorfall ist unnötig und bedauerlich. Er wird verurteilt. Maximilian Hohl von der IGF Westerheim

15 Festbesucher sind nach Polizeiangaben durch den Reizgasangriff – wie bereits kurz berichtet – im IGF-Zelt leicht verletzt worden. Der herbei gerufene Rettungsdienst hat die Verletzten sofort behandelt. Die Laichinger Polizei ermittelt in dem Fall. „Die Sanitäter sind sofort zur Stelle gewesen und haben die Verletzten gut versorgt“, sagt Maximilian Hohl. „Der Vorfall ist unnötig und bedauerlich. Er wird verurteilt“, fügt er an. Leider blieben die unangenehmen Seiten bei derartigen Großveranstaltungen wie der Fasnet nicht aus. Jeden Gast könne man nicht im Griff haben und überwachen. Das sei schlicht nicht möglich.

Eine Beschreibung des Täters liege vor, erklärt Polizeisprecher Holger Fink von der Polizeidirektion Ulm. Vermutlich handle es sich bei dem Täter um keinen Zunftangehörigen einer Fasnetsgruppe, sondern um einen Gast. Spekuliert werden dürfe auch, ob der Unbekannte gezielt eine einzelne Person mit dem Reizgas treffen wollte und ob aufgrund der Windverhältnisse in der Nacht mehrere unbeteiligte Personen zu Opfern wurden. Das Party-Festzelt konnte innerhalb von wenigen Minuten komplett geräumt und gelüftet werden, so Hohl von der IGF. Ernsthaft verletzt worden sei bei der Reizgas-Attacke zum Glück niemand.

Mehr entdecken: Pfefferspray im Partyzelt

Einen ähnlichen Vorfall hatte es schon vor zwei Jahren in Westerheim gegeben: Damals hat am „Glombiga Doschdeg“ ein Unbekannter das frohe närrische Treiben in der Ortsmitte empfindlich gestört, als er Reizgas in die Heizanlage in einem Partyzelt versprühte, so dass zahlreiche Gäste an gereizten Augen und Übelkeit litten. Zwölf Feiernde mussten damals von Sanitätern behandelt werden. Einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen sieht Polizeisprecher Holger Fink nicht. Diese liegen zu weit auseinander und immer wieder würden Leute bei der Fasnet mit Reizgas oder Pfefferspray in der Tasche auftauchen.

Westerheimer Fasnet im „grünen Bereich“

Insgesamt liege die Westerheimer Fasnet im Vergleich zu anderen Gemeinden und Fasnetshochburgen im „grünen Bereich“, unterstreicht Fink. Sie sei dort nicht anders verlaufen als in anderen Regionen mit vielen Menschenansammlungen. Abgesehen von dem Reizgasangriff sei „nichts Auffälliges“ in Westerheim passiert. Klar sei, dass es bei einer Fasnet mit so vielen Menschen immer wieder zu Rangeleien komme, vor allem infolge von Alkoholkonsum. Da würden immer wieder Menschen aneinander geraten.

„Klar gab es ein paar kleine Rangeleien sowohl am Glombigen als auch am Rosenmontag“, bestätigt Maximilian Hohl. Aus diesem Grunde habe die Gemeindeverwaltung Westerheim auch drei Platzverweise ausgesprochen. Dies bestätigen Lydia Köpf, Hauptamtsleiterin bei der Gemeinde, und Polizeisprecher Fink.

Wie Lydia Köpf darlegt, seien gegen zwei Westerheimer und einen auswärtigen Gast die Platzverbote erteilt werden. Sie seien aufgefordert worden, sich dem närrischen Treiben in den nächsten Tagen fern zu halten. Genaue Gründe wollten sie nicht sagen. Bestätigt wurde der SZ, dass es am Glombiga Doschdeg bei der Albhalle zu einer Schlägerei gekommen sei.

Trotz gewisser Vorfälle können wir eine positive Bilanz ziehen. Maximilian Hohl von der IGF Westerheim

Einen weiteren Vorfall bestätigt die IGF vom großen Remmi-Demmi am späten Abend des Rosenmontags in der Ortsmitte: Eine Person habe einer anderen eine Flasche hinterher geworfen und diese auch getroffen, vermutlich am Kopf. Der Täter wurde in diesem Fall gefasst.

„Trotz gewisser Vorfälle können wir eine positive Bilanz ziehen“, betont Maximilian Hohl. Diese würden sich im Rahmen halten, kein Anstieg gegenüber den Vorjahren sei zu verzeichnen. Immer seien ausreichend Security und Sanitäter da gewesen, unterstreicht das IGF-Vorstandsmitglied weiter. Eine Nachbesprechung zur Fasnet 2019 in Westerheim zwischen Polizei und Gemeindeverwaltung stehe in den nächsten Wochen an. Da werde die Fasnet evaluiert und Verbesserungsvorschläge zur Sicherheit kämen auf den Tisch, lässt Lydia Köpf noch wissen.

Fröhliche und glückliche Gäste

Schön mit sehr vielen fröhlichen Gästen seien die Fasnetsveranstaltungen in Westerheim gewesen, die tolle Programme erlebten, erklärt IGF-Vorstand Hohl. Zum Glück habe das Wetter entgegen mancher Prognosen beim Rosenmontagsumzug besser mitgespielt. Der große Umzug sei problemlos verlaufen, die Zuschauer hätten ihr Vergnügen gehabt. Aufgrund der weniger guten Wetteraussichten seien allerdings weniger Besucher als in den Vorjahren am Rosenmontag zu dem närrischen Treiben gekommen. Jetzt gelte der Spruch „Nach der Fasnet ist vor der Fasnet“ mit dem Blick auf die kommende Saison.