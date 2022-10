Erfolgreiche Westerheimer Jungtierzüchter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jungtierzüchter des Westerheimer Kleintierzuchtverein Z543 nahmen erfolgreich an der Kreisjungtierschau in Deggingen teil. An der Kreisjungtierschau nahmen vier Vereine aus der Umgebung mit ihren Tieren bei der Ausstellung teil.

Die Jungtierzüchter aus Westerheim holten sich in der Kategorie Geflügel mit Tobias Tritschler mit seinen Appenzeller Spitzhauben chamoisfarbig mit weißen Tupfen und Julius Haniz mit Australos schwarz und Elias Haniz Sumtaler den Platz 1 der Kreismeisterschaft das Geflügel.

Bei den Kaninchen gratulieren wir Inka Stehle mit ihren Blauen Holicer zum zweiten Platz bei der Kreismeisterschaft in der Kategorie der Kaninchen.

Der ganze Verein freut sich sehr über die erfolgreichen Platzierungen seiner Jungtierzüchter und gratuliert herzlich und wünscht weiterhin viel Erfolg.