Emotionale Jahresfeier beim Musikverein Donnstetten: Tanja Bergann übergibt Taktstock an Michael Röcker

Der erste Teil der schönen und unterhaltsamen Jahresfeier des Musikvereins Donnstetten war emotional geprägt. Das hatte seinen Grund: Nach 21 Jahren als Dirigentin der Jugendkapelle mit Nachwuchsmusikern aus Zainingen, Donnstetten und Feldstetten übergab Tanja Bergann den Taktstock an Michael Röcker aus Feldstetten, der künftig die Gemeinschaftskapelle musikalisch leiten wird. Mit viel Beifall als Dank und Anerkennung für ihre geleistete Arbeit und mit vielen Lob- und Dankesworten wurde die Jugenddirigentin am Samstag in Donnstetten verabschiedet.

Andree Albrecht, Vorstandsmitglied des nun dreiköpfigen Vorstandsgremiums beim Musikverein Donnstetten, würdigte die Leistungen von Tanja Bergann. Sie startete 1998 als Jugenddirigentin mit der Jugendkapelle Donnstetten, der sich im Folgejahr die aus Zainingen anschloss. Im Jahr 2007 kamen die Jungmusiker aus Feldstetten hinzu, und die Gemeinschaftskapelle „ZDF“ war geboren. Insgesamt 368 Kinder und Jugendliche hat Tanja Bergann in den zurückliegenden 21 Jahren an den Instrumenten ausgebildet, geschult und betreut, wie einer Schätzfrage später zu entnehmen war. Der richtigen Antwort bei dem Ratespiel kamen übrigens Thekla Kustermann, Michael und Dieter Wohlt am nächsten.

„Das Engagement von Tanja Bergann hat zu vielerlei Erfolgen der Jugendkapellen geführt, wie man etwa den Ergebnissen von Wertungsspielen entnehmen kann“, sagte Andree Albrecht bei der Verabschiedung der Jugenddirigentin und war dabei zu Tränen gerührt. Die Arbeit mit den Jungmusikern sei zeitintensiv und bisweilen anstrengend gewesen und die drei Vereine hätten sich immer zu 100 Prozent auf Tanja Bergann verlassen können, betonte Albrecht. Lob und Dank bekundeten ihr auch Tobias Class aus Zainingen, Peter Erne aus Feldstetten und Ronald Kurz aus Donnstetten.

Als kleine Anerkennung für ihre Arbeit erhielt sie einen Blumenstrauß und ein Geschenk, aber auch eine Überraschung, die Daniel Böhringer ankündigte, der übrigens alle 21 Jahre in der Jugendkapelle mitwirkte: „Tanja Allstars“, eine große Gruppe von ehemaligen Musikschülern und aktuellen Spielern aus Donnstetten, griff in weißen T-Shirts gekleidet nochmals zu den Instrumenten und wollte unter der geschätzten und geliebten Dirigentin nochmal spielen: Das tat Tanja Bergann auch sehr gerne und das Überraschungs-Ensemble trug ihr erstes Stück von 1998 mit dem Titel „Auf zum Start“ vor und ferner das „Theme Varié“, mit dem die Jugendkapelle bei einem Wertungsspiel einst die Note „sehr gut bis gut“ erzielte. „Lasst das Instrument nicht mehr erkalten und fangt wieder zu musizieren an“, sagte die scheidende Dirigentin an die Musiker, die sich zurückgezogen haben. Sie bleibe ein Teil des Vereins, betonte Tanja Bergann. Ein Angebot liege bereits von der Seniorenkapelle aus Donnstetten vor, sagte sie schmunzelnd.

Michael Röcker übernimmt

Vorstand Andree Albrecht stellte dann den neuen Leiter der ZDF-Jugendkapelle vor, der sich bereits über Jahre in der musikalischen Nachwuchsarbeit engagiert eingebracht habe: Michael Röcker vom Musikverein Feldstetten. Er dankte ihm für die Bereitschaft und wünschte ihm gutes Gelingen. Er erhielt den Taktstock aus den Händen von Tanja Bergann und durfte dann sogleich das vierte Stück der Jugendkapelle bei der Jahresfeier in Donnstetten dirigieren: „Soulman“.

Unter der Leitung von Tanja Bergann trug die ZDF-Jugendkapelle bei der Jahresfeier die Stücke „Break up“, „Fluch der Karibik, Teil III“ und „Cheerleader“ von Omi vor und präsentierte sich in guter Spiellaune. Die jungen Musiker spielten auf einem sehr beachtlichen Niveau und erhielten zu Recht viel Befall. Zum gelungenen Auftakt trugen neben den Jugendgruppen der Musikvereine Zainingen, Donnstetten und Feldstetten auch die Kleinsten vom Musikverein Donnstetten unter der Regie von Tanja Bergann und Christina Claß bei: die Notenkiller, die Flötenkinder und auch die Jungen und Mädchen der musikalischen Früherziehung. Diese brachten einen Zirkus in die Turn- und Festhalle und sangen: „Alle meine Fingerlein wollen gern im Zirkus sein.“