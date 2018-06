Elisabeth Walter steht seit 50 Jahren auf der Bühne

Seit 1966, seit der Fußballweltmeisterschaft in England, steht Elisabeth Walter auf der Bühne, die die Welt bedeuten. Damit ist sie die „dienstälteste Laienschauspielerin“ in Westerheim. Auch am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Januar, ist sie wieder auf der Bühne der Albhalle groß in Aktion, wenn die Theatergruppe der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim das Lustspiel „Gute Lügen leben länger“ im Rahmen ihrer Lichtmessfeiern spielt.

Nur einmal hat sie beim jährlichen Theaterspiel in Westerheim nicht mitgewirkt, und das aus Protest: Da der damalige Theaterleiter sich kurzfristig für ein anderes Stück entschied und nicht das schon gewählte aufführen wollte, protestierte Elisabeth Walter. „Ich wollte damals nicht noch einen zweiten Text auswendig lernen, der eine hat mir gereicht“, erzählt die leidenschaftliche Schauspielerin, die auch beim Freilichttheater zur 1150-Jahr-Feier der Gemeinde Westerheim groß mitwirkte. Doch ganz umsonst habe sie den umfangreichen Text damals nicht auswendig gelernt, verrät Walter. Das Stück sei zwei Jahre später auf die Bühne gekommen.

Mehr als 50 tragende Rollen habe sie seitdem gespielt, in die unterschiedlichsten Kostüme sei sie geschlüpft – von der leidenschaftlichen Liebhaberin in jungen Jahren bis zur alten Bäuerin in den jüngeren Lustspielen. Zahlreiche Regisseure seien in all den Jahren ihre Lehrmeister gewesen, und das in verschiedenen Vereinen. Denn vor Jahren luden mehrere Vereine im Wechsel zu Theateraufführungen ein, allen voran der Chor, der Sportverein und die IGF. Der erste Theaterleiter, unter dem sie in den 60er-Jahren spielte, war Josef Baumeister.

Traditionsgemäß war der zweite Weihnachtsfeiertag der Theatertag in Westerheim. „Brechend voll war der Rössle-Saal bei den Vorführungen am Nachmittag und Abend“, erinnert sich Elisabeth Walter, die bei der Aufführung am Wochenende als Monika Müller die Ehefrau des gutmütigen Manfred Müller spielt, der eine kleine Autoreparaturwerkstatt betreibt. „In meiner Anfangszeit als Schauspielerin wurden meist zwei Stücke gespielt, einem ernsten folgte ein lustiges“, erzählt sie.

Bis Ende der 80er-Jahre wurde im Rössle gespielt, mit dem Bau der Albhalle dann in diese verlagert. Das Theaterspiel hat seitdem die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim übernommen und in ihre Lichtmessfeiern eingebunden. Wegen des närrischen Treibens zur Fasnet in Westerheim fand die Lichtmessfeier des Chors einen neuen, festen Platz im Terminkalender der Gemeinde: die Woche nach Dreikönig. Heute bedeutet die Lichtmessfeier eine wichtige Einnahmequelle für die Chorgemeinschaft, die seit 15 Jahren auch noch zu ihren Theatertagen ins Sängerheim einlädt.

Ein „alter Hase“ auf der Bühne ist auch Gebhard „Jessy“ Moser, der seit rund 40 Jahren die Westerheimer und die Gäste mit dem Theaterspiel und seinen gekonnten Gesten, Grimassen und flotten Sprüchen unterhält. Er und Elisabeth Walter haben das Theater in Westerheim wesentlich geprägt und bereichert. Unter Regisseur Michael Moser ist „Jessy“ Moser ins Theatergeschäft eingestiegen und zu einem Laienspieler mit „Leib und Seele“ geworden. „Theaterspiel ist Teil meines Lebens geworden“, räumt er ein.

Zu ihren Lichtmessfeiern mit Theater lädt die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim am Samstag, 12. Januar, und am Sonntag, 13. Januar, in die Albhalle ein. Am Samstag findet die große Hauptprobe um 14 Uhr statt, die Abendvorstellung mit reichhaltiger Tombola und Liedbeiträgen des Chors unter Leitung von Fritz Kneer ist um 20 Uhr. Am Sonntag treten die Laiendarsteller der Chorgemeinschaft nochmals in Aktion und laden um 14.30 Uhr zu einer Nachmittagsvorstellung bei Kaffee und Kuchen ein. Die Sängerschar wie der Kinderchor Piccolini wollen die Gäste mit einigen Liedern erfreuen.