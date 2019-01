Eiskaltes Wasser fließt bei der Narrentaufe

Tapfer und abgehärtet mussten die zwei Täuflinge bei der Fasnetsabteilung des Hohenstadter Sportvereins sein, als sie am Samstagabend in die Reihen der Pfingstlümmel aufgenommen wurden. Denn das Wasser war eiskalt, ja sogar fast gefroren, als Oberlümmel Armin Ramminger es über seine beiden neuen Schützlinge schüttete. Er taufte symbolisch Annika Schenkel aus Hohenstadt und Johannes Bosch aus Drackenstein, die von nun an offiziell Hästräger der Pfingstlümmel und damit offiziell aktive Mitglieder im Verein sind.

Die Narrentaufe wie auch das Aufstellen der Fasnetsfigur des „Pfingstlümmels“ in der Ortsmitte der Gemeinde bildete den Auftakt der Fasnet in Hohenstadt, zu dem der Vorsitzende Armin Ramminger seine Vereinskollegen, zahlreiche Gäste und auch Mitglieder von auswärtigen Fasnetszünften begrüßen durfte. So waren zu Gast in Hohenstadt etwa Vertreter der Leimbergweibla aus Gosbach, der Mühlenhexen aus Mühlhausen, der Brühlkuckucks aus Mühlhausen, der Gansloser Hommelhenker aus Auendorf, der Hexenzunft der Butzbachhexa Uhingen und auch Mitglieder der Narrenzunft Metzingen.

„Durchknallte Kobolde“ spielen

Lustig und heiter ging es bei der Fasnetsfeier in Hohendstadt zu, Gastgeber wie Gäste feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit. Musikalisch begleitet wurde das Fasnetstreiben am Brunnen mit dem Elefanten vor dem Lümmelheim durch die „Durchknallte Kobolde“, die flott und beschwingt aufspielten und zu Schunkelrunden wie Polonaisen mehrmals einluden. „Eine Narrentaufe ist immer etwas besonderes. Es ist immer schön, neue Hästräger aufnehmen zu dürfen“, erklärte Abteilungsleiter Armin Ramminger, der seit einigen Jahren die Pfingstlümmel aus Hohenstadt leitet. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Tobias Saur, als Kassiererin Nadine May, als Schriftführer Volker Kröner, als Lümmelheimwart Marco Czeschmer, als Säckleswart Rebecca Götz, als Häswart Jasmin Baumeister und als neuer junger Beisitzer Sebastian Götz.

Wasser über das Haupt

Höhepunkt des närrischen Treibens bildete natürlich die von Oberlümmel Armin Ramminger vorgenommene Taufe seiner zwei neuen Schützlinge. Er übergoss sie mit dem Taufwasser und die zwei Täuflinge wurden noch mit Reisig überschüttet, so wie es die Tradition der Pfingstlümmel erfordert. Im Anschluss mussten die Täuflinge noch dem Gelöbnis zustimmen und zusagen, dass sie das Häs der Pfingstlümmel in Ehren tragen werden. Das taten dann Annika Schenkel und Johannes Bosch auch sehr gerne: Die Zustimmung war einfacher als das eiskalte Wasser über dem Haupt ertragen zu müssen. Nach der Taufzeremonie ging es weiter mit einer zünftigen Narrenparty bis in den frühen Morgen. Dort war für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Als Grillmeister fungierte Walter Schwaiger, der viele Jahre die Pfingstlümmel anführte und auch Gründungsmitglied der Narrenabteilung ist.

Neuer Platz für die Fasnetsfigur

In diesem Jahr gibt es auch eine Neuigkeit im närrischen Hohenstadt: Die Fasnetsfigur der Pfingstlümmel thronte in den vergangenen Jahren immer auf dem Narrenbaum. Da die Figur in die Jahre gekommen ist, benötigte sie eine Frischzellenkur. Sie sitzt künftig auf dem Dach des Vereinsheims und schaut sich von diesem Platz aus das närrische Geschehen im Ort an. Ganz besonders viel zu sehen gibt es dabei am Fasnetsfreitag, 1. März, von 14 Uhr an. Denn da startet der große Umzug in Hohenstadt mit einem anschließenden Remmi-Demmi. Thronen darf der „überarbeitete und verjüngte Pfingstlümmel“ im Ort bis Aschermittwoch, wenn die Fasnet endet und dann alles wieder vorbei ist. Dann verschwindet die Narrenfigur wieder und wartet auf einen neuen Auftritt im nächsten Jahr.

Närrisch geht es rasch weiter

Weiter geht das närrische Treiben für die Pfingstlümmel bereits am nächsten Freitag, 25. Januar: Da geht es zum Fasnetsumzug der Bardabacher Meerbachhexa nach Bartenbach. Am Samstag, 26. Januar, steht der Nachtumzug der Allmendinger Zigeunergruppe auf dem Programm und am Samstag, 2. Februar, folgt die große Narrennacht in Denkendorf.

In Hohenstadt selbst sind die Pfingstlümmel am Glombiga Doschdeg, 28. Feburar, wieder in Aktion: Da steht der Rathaussturm auf dem Programm und Bürgermeister Günter Riebort wird für die restliche Narrenzeit seines Amtes enthoben. Und am Nachmittag des „Glombigen“ steigt im Gasthaus Sonne die bunte Seniorenfasnet mit Einlagen der Pfingstlümmel.