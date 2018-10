Einsetzungsfeier am 5. Dezember

Die dritte Amtszeit von Westerheims Bürgermeister Hartmut Walz beginnt am 9. Dezember und wird am 8. Dezember 2026 enden. Er wird die Zukunft der Gemeinde Westerheims in den nächsten acht Jahren wesentlich mitbestimmen. Seinen Amtseid wird Hartmut Walz am Mittwoch, 5. Dezember, bei einem Festakt in der Albhalle ablegen. Die Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters wird die stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier vornehmen. Dies hat der Westerheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig festgelegt.

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 23. September, war nur ein Name auf den Wahlzetteln gestanden, der von Amtsinhaber Hartmut Walz. Und er erhielt bei guter Wahlbeteiligung einen deutlichen Vertrauensbeweis: Bei der damaligen Wahl machten von 2417 Wahlberechtigten 1304 von ihrem Stimmrecht Gebrauch, was eine Wahlbeteiligung von 53,95 Prozent bedeutete. Von den 1263 gültigen Stimmen entfielen 1176 auf Amtsinhaber Walz, was 93,11 Prozent der Stimmen bedeutet. Sein Amtsantritt für die dritte Amtszeit wird sich direkt und nahtlos an die zweite anschließen und am 9. September beginnen.

Hauptamtsleiterin Lydia Köpf erläutere die Formalitäten, die bei der Amtseinsetzung eines Bürgermeisters zu beachten sind. Der Wortlaut bei der Verpflichtung des Bürgermeisters sei vom Innenministerium in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festgelegt. Damit Landrat Heiner Scheffold der öffentlichen Amtsverpflichtung beiwohnen kann, legte der Westerheimer Gemeinderat den Termin für Mittwoch, 5. Dezember, um 19 Uhr in der Albhalle fest. Die Amtsverpflichtung erfolgt im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung. Landrat Scheffold wird ein Grußwort sprechen, Hartmut Walz seine Amtsantrittsrede halten. Köpf ließ noch wissen, dass das Landratsamt die Wahl geprüft und für gültig erklärt habe.