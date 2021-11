Einbrecher in Westerheim zu Gange

In eine Wohnhaus in Westehreim ist am Donnerstag eingebrochen worden. Der Einbrecher war am Nachmittag zu Gange. Zwischen 13.45 und 20.45 Uhr gelangte der Dieb auf das Grundstück in der Straße Büschenloh. An dem Haus hebelte er eine Terrassentür auf. Im Innern durchsuchte der Unbekannte mehrere Räume. Dort fand er wohl Schmuck, den er mitnahm. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstag zwischen 13.45 und 20.45 Uhr verdächtige Personen in der Straße Büschenloh gesehen? Wer hat am Donnerstag zwischen 13.45 und 20.45 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Straße Büschenloh gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.