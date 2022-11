Ein voller Erfolg nach langer Corona Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem nun zwei Jahre lang coronabedingt das Westerheimer Freizeitvolleyballturnier ausfallen musste, ergriff die Volleyballabteilung des SV Westerheim die Chance und richtete das Turnier in der Heroldstatter Berghalle aus, da ein Turnier in der eigenen Albhalle aus bekannten Gründen nicht möglich war.

Ein ganz großer Dank gilt dabei der Gemeinde Heroldstatt, ihrer netten und entgegenkommenden Gemeindeverwaltung sowie deren hilfsbereitem Hausmeister für die wunderschöne und top ausgestattete Berghalle, welche für das Event ausnahmsweise verwendet werden durfte.

Bereits kurz nachdem die Einladungen verschickt wurden war klar, in den letzten Jahren hat etwas gefehlt. So waren nach wenigen Tagen zehn Mannschaften gemeldet und dem Turnier stand nichts mehr im Weg. Am 6. November fanden sich damit circa 70 Spieler*innen in der Berghalle ein und traten in spannenden Spielen gegeneinander an. Zu Gast waren alt bekannte Mannschaften, aber auch neue Mannschaften, welche aber weitestgehend aus der Region kamen. Vertreten waren Laichingen, Merklingen, Grabenstetten, Tomerdingen, Ehingen und Asch.

Die Westerheimer waren mit zwei Mannschaften selbst vertreten. Nachdem nun drei Jahre nur Training stattfand, war das natürlich die Gelegenheit das Erlernte in die Praxis umzusetzen und zu beweisen, dass man mit dem Erfolgsdruck umgehen kann. Nach kräftezehrenden Spielen konnte man sich die Plätze vier und sieben sichern.

Den Turniersieg sicherte sich überlegen „Uschis Nagelstudio“ eine Mannschaft aus dem Ulmer Umfeld. Gefolgt von den stark aufspielenden Ehinger Monkeys. Platz drei konnten sich Tomix, die alt bekannten Freunde aus Tomerdingen sichern. Alles in allem freuten sich alle, dass in schwierigen Zeiten wieder etwas mehr Normalität zurückgewonnen werden konnte.