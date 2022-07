Ein neues Event in Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. Juni fand das erste Rasenvolleyballturnier in Westerheim statt. Die Volleyballabteilung lud dazu alle Freizeitvolleyballer und Sportbegeisterte ein, ihr können unter Beweis zu stellen. Wir finden uns bei traumhaften Wetterbedingungen auf dem Sportplatz des SVW wieder und dürfen voller Stolz unser erstes Volleyball Rasenturnier austragen. So haben letztendlich gleich elf Mannschaften teilgenommen, aus Westerheim kamen die Volleyballer mit zwei Mannschaften (die Fünf jungen Vagabunden und Rasensprenger), Fußball (Betonbätscher), Schwimmer (Rasenrutscher), Ministranten (Minis), IGF Tanzgarde (IGF Samba Stars) und viele bekannte Gesichter von Freunden und Mitgliedern aus der Umgebung.

Im spannenden Finale um den Turniersieg standen sich zum zweiten Mal Kreuzbühl und die Fünf jungen Vagabunden gegenüber. Im ersten Spiel hatten die Fünf jungen Vagabunden noch die Oberhand behalten. Und so gestaltete sich die Anfangsphase des Finales auch. Schnell stand es 5:0. Von diesem anfänglichen schwachen Start konnte sich Kreuzbühl jedoch prompt bis auf 6:4 wieder heranarbeiten. Es entstand ein Spiel auf hohem Niveau mit Schlägen und Blöcken auf beiden Seiten. Das Ergebnis schaukelte sich nach oben, ohne dass sich eine Mannschaft absetzen konnte. Kurz vor Schluss gewannen die SVWler die Oberhand und konnte einige Punkte zwischen sich und Kreuzbühl bringen. Mit dem Stand von 22:24 konnten die SVWler das Spiel für sich entscheiden.

Nach sechs Stunden Spielzeit, jeder Menge guter Spiele und vor allem sehr viel Spaß heißt der Sieger des 1. Rasenvolleyballturnier des SVW die Fünf jungen Vagabunden.

Wir hoffen, die Begeisterung bei allen Teilnehmern und Zuschauern mitgegeben zu haben und versprechen auch daher, dass dies erst der Anfang war!

Das beste am Turnier war jedoch der faire Verlauf und die Tatsache, dass alle Spieler und Spielerinnen unverletzt das Turnier beenden konnten. Die Volleyballabteilung des SVW bedankt sich zum einen bei der Fußballabteilung für die Nutzung des Sportplatzes und des Sportheimes sowie bei allen teilnehmenden Mannschaften.

Wir sehen uns daher spätestens nächstes Jahr wieder, wenn wir unser zweites Rasenturnier austragen werden und falls Ihr nicht so lange warten wollt, kommt am Sonntag, 6. November zu unseren Hallenturnier in die Albhalle, wo Ihr alle herzlichst eingeladen seid.