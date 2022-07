Ein Mercedes brennt auf der A8

Der Motor eine Mercedes’ ist am Montagabend auf der A8 in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 73-Jähriger in seinem Mercedes mit angehängtem Wohnwagen auf der A8 in Richtung Ulm. Im Bereich des Parkplatzes Gruibingen am Aichelberg stellte er zu seinem Schrecken fest, dass im Motorraum seines Fahrzeugs ein Feuer ausgebrochen war.

Der 73-Jährige fuhr schnell rechts ran. Es gelang ihm, den Brand selbst zu löschen, bevor die Feuerwehr Weilheim eintraf. Die Einsatzkräfte reinigten die Straße, weil aus dem Mercedes Betriebsstoffe wie Treibstoff oder Öl ausliefen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Wie hoch der Sachschaden am Auto ist, ist der Polizei nicht bekannt.