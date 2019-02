Ein Kartenspiel zum Finale toller IGF-Bürgerbälle

Klasse Bürgerbälle haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim (IGF) am Freitag und Samstag auf die Bühne der Narrenhochburg Albhalle gezaubert. Bundespolitische und weltpolitische Themen wie den Brexit und geplanten Mauerbau der USA zu Mexiko griffen die Narren auf. Doch die Kommunalpolitik – insbesondere die Bürgermeisterwahl – und das Ortsgeschehen kamen in Liedbeiträgen und Sketchen nicht zu kurz. Zahlreiche Tänze sowie Büttenreden und Showeinlagen ergänzten den pfiffigen und unterhaltsamen Bürgerball, den ersten nach dem Jubiläumsjahr 2018, als die IGF ihr 44. Wiegenfest feierte.

Stumme Moderatoren

Elisa Fischer und Steffen Schmid als eingespielte Moderatoren begleiteten das begeistere und zahlenmäßig starke Publikum durch das tolle und abwechslungsreiche Showprogramm, für das die rund 150 Aktiven des Abends ein dickes Kompliment verdienen. Sie stemmten hervorragend an die 20 Programmpunkte. Sie landeten dabei Lachtreffer um Lachtreffer und ernteten viel Beifall seitens der Narren im Saal. Mit auf der Bühne waren die Rekruten des Jahrgangs 98/99, die als Biker und Rocker auftauchten und zum Gelingen der Traditionsveranstaltung beitrugen. Schlag auf Schlag ging es im bunten Programm bei viel Musik.

Schalmeien spielen zum Auftakt

Traditionsgemäß eröffneten die Schalmeien um Heike Class und Anja Tritschler den Bürgerball 2019 mit flotter Stimmungsmusik, zu der die Stelzen, Hellstera-Mala und Schrezen durch die Reihen in der Albhalle schritten. Die IGF-Bosse Maximilian Hohl und Michael „Miweho“ Hummel begrüßten die Gäste, was dann die Moderatoren Elisa Fischer und Steffen Schmid mal auf ganz andere Art und Weise taten: ohne gesprochene Worte, aber mit Plakaten zu passender Musik. Die 16 Mädchen der Kindertanzgarde kamen als süße Fische in tollen Outfits und präsentierten zu den Musiktiteln „Katchi“ von Ofenbach und „Hit the Road Jack“ einen schönen Showtanz.

Die Alte und die Junge

„De Alt, de Jong“ in den Personen von Selma Rehm und Theresa Slavik tauchten denn in der Bütt auf und lästerten über Manches im Flecka, aber auch über den Einsatz der modernen Medien nebst Alexa und den Einkauf über Amazon und Online Shop. Auch Tempo 30 und Staus an der Ampel, den „Zebrastroifa-HighNoon-Marathon im Flecka“ auf dem Weg zum Mittagessen griffen die wortgewandten Frauen auf, ferner die Wasserlecks im Haus für Kinder und in der Schule, aber auch die Bürgermeisterwahl. Zum Schluss des lustigen Zwiegesprächs zollte „De Alt“ ihrer jungen Kollegin ein dickes Kompliment: „I will dir sa i hau fei zittert, ob du des kasch hab i gebibbert. Respektvoll zieg i meinen Hut, was sagat ihr, se war doch guat.“

Nettes Tanzmariechen

Als Tanzmariechen Sophie legte dann Sophie Walter zu einem Klassik-Medley mit Werken von Beethoven, Bach &Co einen gekonnten Solotanz hin und begeisterte ihre Trainerin Elisa Fischer wie das närrische Publikum. Im folgenden Sketch der Schrezen zum Thema „Die geliebte, alte Technik“ nahm ein junger Computer-Freak eine alte mechanische und reparaturbedürftige Schreibmaschine in Augenschein und kann mit dieser überhaupt nichts anfangen. Rainer Schäftner und Robin Ascher standen erstmals auf der Bühne und wussten sehr zu gefallen.

Dann gab es eine weitere Premiere: Die im vergangenen Jahr gegründete IGF-Juniorentanzgarde tanzte gekonnt und sicher zu einem Potpourri aus Schlagern. Manfred Kurzhals als „Mann vom Bundeshaus“ nahm in der Bütt kein Blatt vor dem Mund und zeigte Missstände in der Republik, bei der Kirche und in der großen weiteren Welt auf. Es folgte der obligatorische Gardetanz von 17 Mädchen, die für diesen bei einem Tanzwettbewerb in Stetten bei Burladingen unter 30 Teilnehmern einen hervorragenden vierten Platz zugesprochen bekamen. Zur Musik von „Latino Flair“ marschierten, tanzten und hüpften die Gardemädchen in einer super Choreografie, einstudiert von Elisa Fischer.

Köstliche Auktion um Tassen

Dann ging es höchst amüsant weiter: Julia Mayer, Svenja Troll nebst Theresa Slavik lieferten einen köstlichen Beitrag und der Banküberfall und Idiotentest aus früheren Bürgerbällen fanden ihre Fortsetzung. Diesmal wollte Theresa Slavik als Auktionator wertvolle Tassen der IGF versteigern, was aber zwei Kontrahentinnen in ihrer „naiven Art“ zu verhindern wissen und dafür originelle Zaubertricks anwenden. Köstlich war auch der Beitrag „Palastwache“ vor dem Buckingham Palast in London, vor dem Steffen Schmid als Grenadier Guard stramm stehend allerlei Belästigungen ertragen muss.

IGF-Sänger groß in Form

Ein Höhepunkt ist alle Jahre wieder der Beitrag der IGF-Sänger um Klaus Ascher und Joachim Maier, die „Fleggageschehnisse“ humorvoll aufgriffen und besangen. Zur Wiederwahl von Bürgermeister Hartmut Walz meinten der kleine Chor: Du hast zur Wahl nicht Nein gesagt, es lag allein an dir. Mit einem Hauch von Gegenwehr bleibst du als Schuldes hier.“ Ferner gingen die zehn Sänger auf die Wasserschäden im Haus für Kinder und Schule ein: „Das Wasser läuft da rein, ganz heimlich, still und leise. Und ist der Strahl so klein, er zieht doch weite Kreise.“ Auch von „Bruno und dem Adlerwirt“ sangen die IGFler, ferner über den neuen Pächter in der Albhalle und „Gugug, I han an Ouzo g’sähe.“ Zu dem ehemaligen Fleischer von Westerheim hieß es aus den Kehlen der Sängerschar: „Er war ein super Metzger, der beste seiner Zunft.“ Schließlich hieß es freudig: „Go, go Charly go“ in Anlehnungen an das 25-jährige Bestehen der Band „Charly Feelgood“ um Karl Gutbrod.

„D’Sonna macht zu“ war dann ein Beitrag der Stelzen überschrieben, in dem sich junge IGFler mit einem riesigen Vorrat an Leberkäs bei Verkäufer Markus Meyer eindeckten und sogar Runden für Restbestände an Wurst schmeißen. Als „gestiefelte Kater“ mit Hut, Degen und einem großen Schwanz tauchten die etwas älteren Burschen vom Männerballett auf und tanzten und wirbelten etwa zu den Songs „I need a hero“, „Americano“, „Maus, zuckersüße Maus“.

Tanzende Männer

Das Männerballett Junior versetzte die Zuschauer zurück in die 1990er Jahre und tanzte beeindruckend zu den Titeln „I want it that way“, „Hit me baby one more time“, „Captain Jack“, „Boom boom boom“ oder „Fantasy Girl“. Sebastian Rehm, Niklas Naujoks und Maximilian Hohl waren erstmals in den Reihen der feschen Tänzer zu finden.

Ein aktuelles und sehr umstrittenes Thema griffen die Schalmeien in eine Art Musical auf: den möglichen Mauerbau zwischen den USA und Mexiko. Zunächst musizierten und trauerten die Schalmeien links und rechts der Mauer, am Ende wieder gemeinsam. Die Streitigkeiten lösten die Mexikaner am Ende schnell und raffiniert, sie luden die US-Amerikaner zum Umtrunk mit Tequila ein und ruckzuck war die trennende Mauer eingeworfen. Als Biker und Rocker kamen die Rekruten des Jahrgangs 98/99. Sie sangen und musizierten eifrig und stellten ihren Bikerboss Kurt mit dem Song „Hier kommt Kurt“ vor, fener ihr standfestes und druckfrisches Fasnetsblättle.

Pokerrunde mit Joker

Zu einer Pokerrunde mit 52 Karten luden schließlich die Gardemädchen in ihrem Showtanz ein, bei dem ein Joker die Spielkarten ganz nach seiner Pfeife tanzen lässt und am Ende die spannende Pokerrunde gewinnt. Es war ein Spitzentanz, den die 17 Mädchen auf die Bühne zu Songs wie „Toy“, „Tanz der Ritter“ oder „MiMiMi“ in einer gelungenen Choreografie zauberten. Der Tanz war eine Augenweide und am Ende gab es ein Kartenhaus zu bewundern. Zum großen Finale versammelten sich dann nochmals alle Aktiven auf der Bühne und sangen lautstark die zum Jubiläum 2018 komponierte IGF-Hymne. Sie setzten einen schönen Schlusspunkt unter pfiffige und witzige Bürgerbälle, bei der die Moderatoren Elisa Fischer und Steffen Schmid immer wieder Seitenhiebe gegen England und den Brexit verteilten.