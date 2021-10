Ein Bürgermeister gründet die Ortsgruppe, ein anderer rettet sie

„Ihr seid ein sehr aktiver und rühriger Ortsverein“, erklärte Vizepräsidentin Regine Erb an die Adresse der Mitglieder der Ortsgruppe Westerheim im Schwäbischen Albverein. Diese wurde in diesem Jahr 125 Jahre alt und das stolze Jubiläum ist am Samstagabend bei einem Festakt in der „Silberdistel“ im kleineren Rahmen gefeiert worden. Die Westerheimer Gruppe verfolge hervorragend die drei Ziele des Schwäbischen Albvereins, unterstrich Regine Erb: Sie verbinde gekonnt Natur und Naturschutz, Heimatpflege und Traditionen sowie das Wandern in vielfältiger Form.

Den Festakt zum 125-jährigen Bestehen der Albvereinsgruppe Westerheim hat der Vereinsvorsitzende Manfred Rehm eröffnet, der das Amt des Vorsitzenden inzwischen 31 Jahre inne hat. Er begrüßte die Festversammlung, zu der auch Ehrenmitglied Alfred Rauschmaier mit seiner Frau Gerlinde gehörte. Er freue sich sehr, dass auch viele Senioren zu der doch besonderen Geburtstagsfeier in die Gaststätte „Silberdistel“ gekommen waren. Denn 125 Jahre feiern zu dürfen, das sei schon ein besonderer Anlass, betonte er.

Gründung der Ortsgruppe schon 1896

Der Vereinsvorsitzende erinnerte in seiner Festrede an die Anfänge der Albvereinsgruppe vor 125 Jahren, aber auch an die schwierige Zeit Mitte der 1980er-Jahre, als der Verein kurz vor der Auflösung stand. 1896 sei die Ortsgruppe Westerheim im Schwäbischen Albverein von sechs mutigen Männern auf Initiative des damaligen Schultheißen A. Schmid gegründet worden und 125 Jahre lang habe sie viele Höhen und Tiefen unbeschadet überstanden. Denn aus nur sechs Mitgliedern seien nunmehr 170 geworden, eine stolze Zahl, wie Manfred Rehm betonte.

„Dass die Zeiten nicht immer rosig waren, ist unserer Chronik zu entnehmen“, legte er dar und verwies auf das schwierige Jahre 1985, als die Ortsgruppe fast vor dem Aus stand. „Vorstand Horst Schrade stand vor der Mitgliederversammlung für die erforderliche Wahl fast alleine da. Es gab eine Krisensitzung mit Gauvorstand und Vertretern des Hauptvereins und dem Bürgermeister Johann-Georg Walter“, schilderte Rehm die brenzlige Situation.

Bürgermeister Johann-Georg Walter motiviert

Bürgermeister Walter sei es damals gelungen, die Mitglieder zum Weiterzumachen zu motivieren, eine Vorstandschaft konnte gefunden und gewählt werden. „Ein Bürgermeister hat den Verein gegründet, ein Bürgermeister hat ihn gerettet“, sagte Rehm. Und es sei im Albverein Westerheim schon Tradition, dass der Schultes Mitglied ist, ergänzte der Vorsitzende. So sei auch der jetzige Bürgermeister Hartmut Walz Mitglied der Albvereinsgruppe.

Manfred Rehm erinnerte dann in seiner Festrede an schöne Ereignisse und Veranstaltungen, die zur Albereinsgruppe Westerheim in den vergangenen Jahrzehnten gehörten: tolle Wanderungen, Berg-, Senioren- und Gesundheitswanderungen, informative Besichtigungsfahrten, Ausflüge in herrliche Gegenden, Fackelwanderungen, die Sonnenwendfeiern auf dem Sellenberg, gesellige Wanderabschlüsse im Rasthaus bei der Schertelshöhle sowie traditionelle Lichtstubenabende im Haus des Gastes. Rehm verwies auf weitere Aktivitäten des Vereins, so das Fahrtenliedersingen mit Musikanten, Familienwanderungen und auch die Schneeschuhwanderungen mit Teilnehmern von weither.

Rührige Ortsgruppe in Westerheim

Der Verein habe eine Weihnachtsmarkthütte gekauft, um die Besucher des Westerheimer Weihnachtmarkts mit Apfelküchle und Glühwein zu versorgen. Mit den „Junior-RangerKids“ werde gute und wertvolle Nachwuchsarbeit betrieben, die auf ihrer Streuobstwiese Bäume pflanzten und Nistkästen aufhängten. Bekannt und bewundert über Westerheim hinaus seien die Peitschenknaller. „Viele nette Begegnungen haben wir mit unserem Verein in den vielen Jahren erlebt“, fasste Manfred Rehm zusammen und lud die Mitglieder ein, sich weiter aktiv einzubringen. Sein herzlicher Dank galt allen Vereinsmitgliedern, die sich engagieren und die Ziele des Schwäbischen Albvereins umsetzen. Und dabei galt sein Dank vor allem den Mitgliedern, die im Hintergrund mitarbeiten und deren Leistungen meist gar nicht so gesehen und gewürdigt werden.

Im Prinzip zwei Geburtsstunden

Im Prinzip habe die Albvereinsgruppe Westerheim zwei Geburtsstunden erlebt, bei denen jeweils der Bürgermeister Geburtshilfe geleistet habe, erklärte Bürgermeister Hartmut Walz in seinem Grußwort mit Blick auf die Gründung im Jahr 1896 und die Wiedergründung im Jahr 1985. „Gott sei Dank ist es dem damaligen Bürgermeister Hans-Georg Walter gelungen, den Verein zu retten“, sagte Walz. In seiner 125-jährigen Geschichte habe die Westerheimer Ortsgruppe immer wieder ein Auf und Ab erlebt und viele Menschen hätten in schwierigen Tagen Verantwortung übernommen. Der Verein stehe heute mit 170 Mitgliedern sehr gut da und auf festen Fundamenten.

Der Bürgermeister würdigte die Leistungen der Gruppe um ihren rührigen Vorsitzenden Manfred Rehm, die das Gemeindeleben sehr bereichere. „Die Albvereinsgruppe ist aus unserem Vereinsgeschehen nicht mehr wegzudenken“, betonte Walz und lobte die neuen Ideen und Anregungen, die aus ihr immer wieder kamen: So sah er die Gründung der Junior-Rangers als eine ganz tolle Sache, bei der Kinder die Naturbelange und Nachhaltigkeit kennenlernen, etwa bei ihrer Apfelernte. Auch mit ihren Peitschenknallern habe die Gruppe einen Volltreffer gelandet.

„Albverein lebt den Biosphärengedanken“

Der Albverein lebe den Biosphärengedanken, erforsche wandernd die Region, leiste Landschaftspflege, bereichere das kulturelle Leben der Gemeinde, erhalte Traditionen wie etwa mit dem Funkenfeuer nach der Fasnet und mit der Sonnwendfeier zur Jahresmitte und sorge für geselliges Beisammensein, erklärte Walz anerkennend und schloss seine Ausführungen mit einem Zitat Johann Wolfgang Goethes, der mal sagte: „Was ich nicht erlernt habe, das habe ich erwandert.“ Nicht mit leeren Händen war der Schultes gekommen, er hatte einen Scheck über 625 Euro mitgebracht, den er gerne den beiden Vorsitzenden Manfred Rehm und Simone Ascher übergab.

Drei Säulen beim Schwäbischen Albverein

Die drei wichtigen Säulen des Schwäbischen Albvereins setze die Westerheimer Ortsgruppe treffend um, meinte Regine Erb, die stellvertretende Präsidentin des Schwäbischen Albvereins. Sie sprach von einer „tollen und sehr engagierten Gruppe“, die die drei Hauptziele Natur und Naturschutz, Heimatpflege und Wandern bestens umsetze. So leiste sie Pflanzarbeiten, pflege und hege die Landschaft und vor allem die Egelsee-Hüle und habe mit den Junior-Rangern junge Helfer in ihren Reihen. Mit Funkenfeuer, Sonnwendfeier, Lichtstubenabenden und den Peitschenknallern würden Traditionen bewahrt und werde Heimatpflege betrieben, so Regine Erb.

Das Wandern bezeichnete sie als „Kernkompetenz“ des Schwäbischen Albvereins, und das werde in Westerheim in vielfältiger Weise umgesetzt und gelebt: sei es mit Halb- und Ganztageswanderungen, Bergtouren, Wandern für Senioren und Familien oder neu mit dem Gesundheitswandern. Mit ihrem Schneeschuhtouren sei die Gruppe im gesamten Verband bekannt, sagte Erb und dankte den Wanderführen für ihren Einsatz. Ihr besonderer Dank galt zudem den „vielen fleißigen Bienchen, die im Hintergrund agieren und das Vereinsleben mitgestalten“.

Jubiläumsurkunde erhalten

Regine Erb aus Neuffen, die seit 5. Juni 2021 das Amt der stellvertretenden Präsidentin innehat und am Samstagabend bei der Jubiläumsfeier in Westerheim ihre erste große Würdigung einer Ortsgruppe vornahm, überbrachte die Glückwünsche des Hauptvereins und auch die des Präsidenten Hans-Ulrich Rauchfuß sowie die Geburtstagsurkunde des Schwäbischen Albvereins zum 125-jährigen Bestehen. Gleich acht Jahre nach Gründung des Hauptvereins in Westerheim eine Ortsgruppe gebildet zu haben, sei beachtens- und anerkennenswert, betonte die Vize-Präsidentin. „Da haben 1896 Wellen bis auf die Alb geschlagen“, meinte sie.