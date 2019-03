Ehrungen beim VdK Westerheim

Die VdK-Ortsgruppe Westerheim hat in der vergangenen Woche ihre Jahresversammlung für das Geschäftsjahr 2018 im Gasthaus Rössle abgehalten. Der Ortsvorsitzende Bernhard Walter begrüßte die Mitglieder und Gäste und versprach einen interessanten und informativen Nachmittag. Wahlen fanden in diesem Jahr nicht statt, turnusgemäß gibt es welche in 2020.

In seinem Geschäftsbericht ging Bernhard Walter auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein und führte die verschiedenen Aktivitäten auf. Besonders erwähnte er den Besuch des Kreisverbandes Ulm in Westerheim und dabei die Besichtung der Biogasanlage von Thomas Kneer auf Sattenlehen. Er informierte die Versammlung über die Mitgliederbewegungen: Aktuell zählt der Ortsverband Westerheim 78 Mitglieder, neun mehr als im vergangenen Jahr.

Unterschriften gegen Armutsrisiko im Alter

Im Jahr 2019 werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Die Westerheimer Ortsgruppe möchte sich an der VdK-Aktion „Pflege macht arm“ beteiligen. Eine Unterschriftenaktion will dabei auf das Armutsrisiko von Heimbewohnern und teilweise deren Angehörigen aufmerksam machen und finanzielle Entlastungen einfordern. Die Beteiligung an der Aktion „5 Foren“ wurde ebenfalls diskutiert. Auch da wünscht sich Bernhard Walter eine höhere Beteiligung. Die „5 Foren“ bedeuten fünf kleine Ausflüge, um sich kreisweit besser kennenzulernen. Mitglieder, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, sollen einen Nachmittag in der Gemeinschaft in ihrem Ort erleben. Der Treff dient dem Gedankenaustausch.

Diskutiert wurde bei der Jahresversammlung über ein mögliches Sommerfest oder einen Tagesausflug. Schriftführerin Theresia Kneer berichtete über die Hauptversammlung zum Jahr 2017 sowie über die Adventsfeier im Dezember. Weitere Veranstaltungen waren verschiedene Tagungen, die vom VdK-Kreis und VdK-Landesverband organisiert und veranstaltet wurden. Der Kassenbericht durch Helmuth Kneer fiel positiv aus. Eine tadellose Führung der Kassenbücher bestätigte Kassenrevisor Erwin Barth.

Roland Schmidle informiert

Die Entlastung der Vorstandschaft leitete Roland Schmidle vom Kreisverband Ulm, die dann einstimmig erteilt wurde. Der Gast vom Kreisverband Ulm sprach in seinem Referat zum Thema Betreuungsverfügung und erläuterte anhand von Beispielen deren Komplexität. Roland Schmidle wie auch Ortsvorsitzender Bernhard Walter durften dann einige langjährige und Treue Mitglieder ehren: Walburga Rauschmaier wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Gerd Böhme für zehn Jahre. Bereits an ihrem Geburtstag erhielt Maria Moser eine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Beim Schlusswort regte Bernhard Walter noch ein häufigeres Treffen der Vorstandschaft an, das er dringlich für erforderlich hält. Nach so viel Informationen durfte natürlich ein kräftiges Vesper nicht fehlen.