Ehrungen bei Kneer-Südfenster in Westerheim – Andreas Walter seit 40 Jahren dabei

Bei der Weihnachtsfeier von Kneer-Südfenster in Westerheim sind seitens des Familienunternehmens, das inzwischen in der dritten Generation von Florian Kneer (li.) geführt wird, wieder zahlreiche Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit und ihren Einsatz für den Tür- und Fensterbauer geehrt worden. Im weihnachtlich geschmückten Ambiente dankten Geschäftsführer Florian Kneer und Betriebsleiter Hugo Schairer den Jubilaren für ihre langjährige Treue zu dem Unternehmen. Eine besondere Auszeichnung wurde Andreas Walter für 40-jährige Betriebszugehörigkeit zuteil. Seit 25 Jahren arbeiten bei Kneer-Südfenster Jürgen Bachofer, Marko Blatancic, Sasa Dojcinovic, Martin Holstein, Rodney Olson, Uwe Schweizer und Jürgen Weber. Für zehnjährige Verbundenheit dankten Florian Kneer und Hugo Schraier den Mitarbeitern Zoran Hodak, Sarah Wais und Manuel Ascher. Bei der Weihnachtsfeier wurden zudem die Altersjubilare geehrt sowie drei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt rund 760 Beschäftigte zählt die Firma Kneer-Südfenster, die neben ihrem Hauptsitz in Westerheim noch Standorte in Schnelldorf und Massen bei Finsterwalde hat. An diesen drei Hauptstandorten werden auf 30 000 Quadratmeter Produktionsfläche Fenster und Haustüren rein auftragsbezogen und nach Kundenwunsch gefertigt. Täglich verlassen rund 1500 Fenster und 30 Haustüren die drei Produktionsstätten. Auf dem Foto sind zu sehen von links Geschäftsführer Florian Kneer, Werner Storr (Verabschiedung in Ruhestand), Karl-Peter Handschuh (Verabschiedung in Ruhestand), Jürgen Bachofer (25 Jahre), Andreas Walter (40), Jürgen Weber (25), Uwe Schweizer (25), Zoran Hodak (10), Sasa Dojcinovic (25), Rodney Olson (25), Martin Holstein (25), Marko Blatancic (25) und Betriebsleiter Hugo Schairer. Unterhaltung war bei der Weihnachtsfeier geboten, bei der die Band „Störzelbacher – One & six“ den musikalischen Akzent setzte. Foto: pr