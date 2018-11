Ehrung: Jochen Burri und Hubert Rauschmaier 100 Mal beim Aderlass

„Blutspender sind stille Helden.“ Dies unterstrich Bürgermeister Hartmut Walz, als er am Dienstag zu Beginn der Gemeinderatssitzung neun mehrfache Blutspender der Gemeinde mit den entsprechenden Ehrennadel und Urkunden auszeichnete und ihnen auch Geschenke übergab. Dank und Lob erhielten die Blutspender auch seitens des DRK-Ortsverbands, der das Blutspenden in Laichingen organisiert. Gekommen zu der Ehrung waren Karin Held von der DRK-Bereitschaftsleitung und Hans Wiedmann, der die Blutspendenaktionen in Laichingen federführend leitet.

Sage und schreibe 100-fache Blutspender sind Jochen Burri und Hubert Rauschmaier, die die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 100 erhielten. Stolze 75 Mal beim Blutspenden war Martin Rehm. Für 50-maliges Blutspenden wurden Winfried Baumeister, Elke Gutknecht und Simone Rehm geehrt. 25 Mal beim Aderlass für eine gute Sache war Marco Clauß, der der Ehrung am Dienstag nicht beiwohnen konnte. Zehnmalige Spender sind Andy Walter und Josef Weber.

Akt der Solidarität

Blutspenden sei ein Akt der zwischenmenschlichen Solidarität, ein Akt der Hilfsbereitschaft und ein Akt des Gemeinsinns, betonte Bürgermeister Walz in seiner Ansprache zur Blutspenderehrung. Blutspender würden zum Wohle von Mitbürgern beitragen, deren Gesundheit und Überleben vom Blut anderer abhänge. Im wahrsten Sinne des Wortes würden Blutspender ein Stück ihres Lebens den Mitmenschen schenken, was Achtung und Anerkennung verdiene. Blutspenden sei an sich nichts Außergewöhnliches und Gefährliches, aber etwas immens Wichtiges und keinesfalls Selbstverständliches. „Blutspender sind Lebensretter, die mit ihrem Lebenssaft das Leben anderer retten“, sagte Walz.

Dann wartete der Bürgermeister mit einigen Zahlen auf: 50 Blutpräparate und mehr können für einen Schwerstverletzten pro Tag notwendig sein. Zur Versorgung der Verletzten und Kranken werden in Deutschland täglich 15 000 Blutspenden benötigt und in Baden-Württemberg sind es etwa 1800 Blutkonserven täglich. Mit Blick auf Zahlen aus dem Alb-Donau-Kreis sagte Walz: Der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen des DRK hat 2017 im Landkreis 64 Blutspendeaktionen abgehalten und 12 562 Spender registriert, darunter 824 Erstspender. Abschließend sagte der Bürgermeister an die zu ehrenden Bürger Westerheims: „Blutspenden ist für Sie Herzens- und Ehrensache.“