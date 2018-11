E-Mobilität: Ran an die Steckdosen bei Radtouren mit E-Bikes

55 solarbetriebene Ladestationen sollen die E-Mobilität im Gebiet der Schwäbischen Alb weiter fördern. Zwei dieser sogenannten Chargercubes (Ladewürfel) sollen in Westerheim platziert werden, und zwar an den Parkplätzen am Schopf und beim Albbad. Dies hat der Westerheimer Gemeinderat am Dienstag in der Sitzung bei der Gegenstimme von Sebastian Wiedmann beschlossen. Er hatte andere Standorte favorisiert.

Die Kosten für einen dieser Chargercubes beträgt 54 853 Euro zuzüglich der Installation. Für einen Ladewürfel gibt es einen Bundeszuschuss in Höhe von 70 Prozent oder umgerechnet 38 397 Euro. Die Restsumme muss die Gemeinde aufbringen. Mittel für das neue Projekt werden in den Haushaltsplan 2019 eingesetzt.

Die Stadt Münsingen als Motor für den Tourismus innerhalb des Biosphärengebiets Schwäbische Alb kümmert sich jetzt darum, dass möglichst innerhalb der nächsten vier Jahre bis zu 55 dieser Ladestationen zwischen der Ostalb und dem Schwarzwald sowie von Reutlingen bis ins schwäbsiche Oberland aufgestellt werden.

Projektvolumen von 2,96 Millionen

Bei einem Projektvolumen von 2,96 Millionen Euro stehen rund 2,1 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bund für das Projekt „Chargercube – einfach überall Strom tanken“ zur Verfügung, wie Hans-Peter Engelhart, Leiter der Tourist-Information in Münsingen, den Westerheimer Räten erläuterte und für eine Teilnahme warb. Die Stadt Münsingen übernehme die Projektabwicklung.

Aus einem gängigen See-Container hat eine Firma in Kirchentellinsfurt bei Tübingen den Prototyp für die sogenannte Chargercubes entwickelt. Dabei handelt es sich um mobile Ladestationen für E-Bikes, Pedelecs und zum Teil auch für Autos mit Elektromotor. Chargercubes haben Photovoltaikmodule auf dem Dach, sind also solarbetrieben und können daher überall, wo sie gebraucht werden, platziert werden. Das sei der große Vorteil, so Hans-Peter Engelhart. „Bei den Ladewürfeln handelt es sich um eine standardisierte und autarke Container-Bauweise mit bis zu zehn Fahrradstellplätzen und zehn Landepunkten“, so Engelhart.

Mindestens zwölf Ladestationen

Im nächsten Jahr sollen mindestens zwölf dieser Chargercubes installiert werden. Das Förderprogramm sei dabei so ausgerichtet, dass alle 55 Cubes bis Ende 2021 im erweiterten Gebiet der Schwäbischen Alb stehen. Neben Westerheim haben laut Engelhart zahlreiche weitere Gemeinden Interesse an dem Projekt bekundet, so Nehren, Pfullingen, Reutlingen, Blaustein, Ehingen, Schelklingen oder Hettingen. Das Thema Elektromobilität halte auch im Freizeit- und Alltagsverkehr Einzug und fördere den Radtourismus, legte Hans-Peter Engelhart dar. Der Anteil der E-Bikes nehme stetig zu.

„In dem Projekt steckt Potenzial“, betonte Engelhart. Mit ihrem Mobilitätszentrum am Bahnhof habe die Stadt Münsingen in Sachen E-Mobilität schon ein Zeichen gesetzt, was den Bereich Tourismus und Freizeit anbelangt. Denn dort können Gäste wie Einheimische „für ausreichend Saft bei ihren Touren“ sorgen. Er nannte zudem Zahlen – was das Ausleihen an E-Bikes angeht: Diese seien von 1200 (2016) auf 1600 (2017) und 1750 (2018) Ausleihen gestiegen. Mit Wartungs- und Folgekosten von 500 bis maximal 1000 Euro sei bei den Chargercubes zu rechnen, meinte Hans-Peter Engelhart auf Anfrage. Sie seien wartungsarm. Ausreichend müsste die Sonnenenergie sein.

Andere Standorte im Visier

Die Ladewürfel bei der Schertelshöhle aufzustellen, das mache mehr Sinn, meinten die Ratsmitglieder Sebastian Wiedmann, Hermann W. Tappe und Pius Kneer. Da könne während einer Höhlenbesichtigung und einem Vesper das E-Bike aufgeladen werden. Der Höhlenverein wolle keinen weiteren „Kasten“ vor der Schertelshöhle, er strebe zudem Aufladeangebote in Eigenregie an, ließ Bürgermeister Hartmut Walz wissen. Wiedmann fand das Konzept grundsätzlich gut, konnte sich aber mit keinem der Standorte anfreunden.

Idee und Projekt seien gut, doch optisch weniger schön würden sie ausfallen, erklärte Thomas Meffle. Er konnte nicht nachvollziehen, dass in der Stadt Münsingen wie in der Gemeinde Westerheim zwei dieser Ladestationen installiert werden, da stimme die Verhältnismäßigkeit nicht. Münsingen müsste eigentlich mit zehn Chargercubes ins Rennen gehen, so seine Meinung. Im nächsten Jahr würden zwölf bis maximal 25 der Ladewürfen aufgestellt, die sollen verstreut installiert werden, antwortete Engelhart.

Pius Kneer sieht Trendwende

Ingo Hiller regte noch an, den über die Photovoltaik-Anlage erzeugten überschüssigen Strom in Netz einzuspeisen. Pius Kneer erinnerte daran, dass die Gemeinderatsfraktion der Aktiven Bürger schon 2016 E-Bike-Tankstellen in Westerheim wollte. Erstaunt und verwundert sei er über die positive Trendwende und wünschte sich für den Haushalt 2019, auch Geld für Stromtankstellen für Autos einzusetzen.

„Das ganze Leben besteht aus Wunder“, entgegnete Walz, der hinter dem Projekt stand. Westerheim als Biosphärengemeinde und Mitgliedsgemeinde beim Schwäbischen Alb Tourismusverband müsse bei dem Vorhaben dabei sein. Durch die Chargercubes und die Schaffung der nötigen Infrastruktur seien auch überregionale Ziele mit dem Fahrrad leichter zu erreichen. Das E-Bike sei klar auf dem Vormarsch.