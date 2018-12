Dornröschenschlaf zu Ende: Orgel in St. Stephanus erklingt wieder

Freudenfest am vierten Adventssonntag, 23. Dezember, beim „Förderverein zur Erhaltung mit Restaurierung der St. Stephanus-Kirche in Westerheim“. Er kann am Sonntag den Abschluss der jahrelangen Sanierung der historischen Pfarrkirche feiern und zudem den Schlusspunkt einer umfassenden Restaurierung der Kirchenorgel.

Die Schäferorgel von St. Stephanus wird nach einem 43-jährigen Dornröschenschlaf erstmals wieder erklingen, wenn bei der Orgelpremiere um 14.30 Uhr die Westerheimer Organisten Fritz Kneer und Fabian Uhlmann Werke von Bach, Alain, Daquin, Bennet oder Händel vortragen. „Es ist eine Sensation, dass die Restaurierung der Schäferorgel zusätzlich zur Restaurierung der St. Stephanuskirche gelungen ist“, betont Bernhard Schweizer, der Vorsitzende des Fördervereins St. Stephanus. Er und seine wackeren Mitstreiter im Förderverein haben alle Grund zur Freude und Dankbarkeit, wenn die Klangfülle der Schäferorgel die wunderschöne Raumschale die Kirche erfüllen wird.

Traum wird Wirklichkeit

„Ein Traum geht für uns in Erfüllung. Wir haben unser Ziel erreicht. Zu Weihnachten 2018 kann unsere historische Pfarrkieche wieder in ihrem alten Glanz strahlen“, erklärt Bernhard Schweizer und ist allen seinen Mitgliedern des Fördervereins sehr dankbar, dass sie über Jahrzehnte zur Stange gehalten haben und die nicht immer leichte Sanierung und Restaurierung mitgetragen haben. Sein Dank gilt aber auch allen Spendern und Sponsoren, die die Restaurierung der Kirche wie der Orgel unterstützt haben.

Ein Präludium (BWV 556) von Johann Sebastin Bach mit Fritz Kneer auf der Orgelbank wird das erste Musikstück sein, das die restaurierte Schäferorgel aus dem Jahre 1828 preisgeben wird. Zum Festakt am Sonntag trägt neben den beiden Organisten Kneer und Uhlmann ein Bläserensemble der Musikkapelle Westerheim unter dem Dirigat von Josef Rehm bei. Grußworte fehlen nicht, ebenso wie fundierte Ausführungen zu dem Kircheninstrument.

Kosten liegen bei 160 000 Euro

Auf rund 160 000 Euro belief sich die Orgelrestaurierung, wobei auf die Sanierung 135 000 Euro entfallen, auf die Orgelfassung 15 000 Euro sowie auf die Holzarbeiten 5000 Euro und auf den Einbau des Windbalgs auf dem Dachgeschoss samt der Elektrik 5000 Euro. Vor allem über Zuschüsse und Spenden kamen die 160 000 Euro zusammen, wobei die Aktion „100 mal 100“, bei der sich Sponsoren als Paten symbolisch eine Orgelpfeife kaufen konnten, eine wichtige Rolle spielte. Schnell waren die angestrebten 100 Paten gefunden. Die Spendenaktionen und Benefizkonzerte für die Orgel haben rund 52 000 Euro eingebracht. Stolze 62 500 Euro hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags für das Projekt bewilligt.

Die Orgelsanierung nahm vor gut drei Jahren ihren Lauf, als im Frühjahr 2015 der Westerheimer Förderverein den mutigen Beschluss wagte, das Projekt Orgelrestaurierung anzupacken. Der Orgelbeauftragte der Diözese Rottenburg Volker Linz wurde gebeten, ein Restaurierungsgutachten zu erstellen, was er unter Mithilfe von Andreas Schmutz tat.

Auf der Basis eines gemeinsamen Gutachtens wurde im Herbst 2015 der erste Zuschussantrag gestellt. Im Dezember 2015 erfolgte die erste Ausschreibung zur Restaurierung der Schäferorgel und die Sanierung und Restaurierung nahm ihren Lauf.

Die Auftragsvergabe erfolgte allerdings erst am 15. März 2017, als der Förderverein einen Orgelbauvertrag mit der Orgelbaufirma Vleugels aus Hardheim im Odenwald abschloss. Seit Februar 2018 waren die Mitarbeiter dieser Orgelbaufirma im Einsatz, sie zerlegten die Orgel und katalogisierten die Einzelteile, die sie in ihrer Orgelwerkstatt restaurierten.

Einbau läuft seit September

Bis Mitte September dauerten die Arbeiten an der Westerheimer Schäferorgel in der Orgelmanufaktur Vleugels in Hardheim. Orgelsachverständiger Wolfgang Rehn, ein renommierter Schweizer Orgelbauer im Ruhestand, hatte für den Förderverein ein Restaurationskonzept und Gutachten erstellt. In Westerheim erfolgte dann der Einbau des Kircheninstruments auf der zweiten Empore von St. Stephanus, dort, wo sie seit 1828 ihren Platz hatte. Restaurator Hermann Petersohn war es, der dem Orgelgehäuse und Spieltisch ein neues und sehr schönes Aussehen verlieh. Er vergoldete manche Holzverzierungen, ehe in den vergangenen Wochen Fachleute der Orgelmanufaktur Vleugels die Pfeifen registerweise einbauten und stimmten.

Fachleute preisen die Orgel

Zahlreiche Orgelfachleute schwärmten immer wieder von der Schäfer-Orgel in St. Stephanus: Fakt ist, dass die Orgel eine Rarität darstellt. Groß zu Ehren gekommen ist die von Johann Georg Schäfer in Göppingen um 1820 gebaute Orgel nach ihrem nun nach 43 Jahren zu Ende gehenden Dornröschenschlaf in einem Beitrag von den Orgelexperten Johannes Mayr und Wolfgang Manecke, die in ihrem Fachbuch „Historische Orgeln im Alb-Donau-Kreis, in Ulm, Hayingen und Zwiefalten“ viele Orgeln aus Oberschwaben, dem Alb-Donau-Kreis und dem Raum Ulm vorgestellt und beschrieben haben.

Auch der Donnstetter Orgelbaumeister Andreas Schmutz hat eine Abhandlung über das Instrument verfasst. Wolfgang Manecke spricht in seinem Beitrag von einem „Wunder an Orgel“ und einem „wahren Kleinod“, das in der seit 1975 leer stehenden und 1787/1788 erbauten Pfarrkirche schlummere.

Die Besucher der Orgelpremiere am Sonntag um 14.30 Uhr dürfen und gespannt sein, wie die restaurierte Orgel von außen aussieht und wie sie klingen wird, wenn die Organisten Fritz Kneer und Fabian Uhlmann am Spieltisch auf die Tasten drücken und die Pedale betätigen.