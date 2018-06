Donnstetter Senioren zu Gast in Westerheim

Die Senioren aus Donnstetten und Westerheim laden einander jedes Jahr abwechselnd zu einem geselligen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein. Der Westerheimer Helferkreis um Gabi Ramminger durfte in diesem Jahr rund 100 Senioren in der Marienburg in Westerheim zu einem unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittag begrüßen. Gut die Hälfte der Gäste war aus Donnstetten. In einem kleinen Theaterstück wurde der Visitationsbesuch eines Domkapitulars bei einem katholischen Pfarrer in humorvoller Weise nach einer wahren Begebenheit nachgespielt. Die Zuschauer hatten viel Spaß mit Petra Leigers als Domkatpitular, Franz Schweizer als Pfarrer und Elfriede Mayer als seine Pfarrhaushälterin. Nach Kaffee und Kuchen empfahl Ruth Braun in witziger Weise die richtige Therapie bei verschieden Zipperlein bevor dann Karl Wiedmann und Bernhard Gaus als singende Schotten auftraten. Es war ein gelungener Nachmittag und im nächsten Jahr geht’s zum Seniorentreff nach Donnstetten.