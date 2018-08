Donnstetter Musiker treffen Ernst Hutter

Einen ganz besonderen Auftritt haben die Musiker aus Donnstetten am Samstag erlebt: Als „Blaskapelle des Südens“ durfte der Musikverein Donnstetten in Altusried im Allgäu auftreten. Das Ensemble um Dirigent Volker Eisenschmid war geladen, als Vorband beim Sommer-Open-Air von „Ernst Hutter und Die Egerländer Musikanten“ vor einem großen Publikum zu musizieren. Mit 47 Fans – darunter Bürgermeister Matthias Winter – reisten die Musikanten aus Römerstein nach Altusried und erlebten dort einen stimmungsvollen Nachmittag und Abend.

„Es war ein einzigartiges und tolles Spektakel und für uns eine große Ehre, als Vorband bei den Egerländer Musikanten auftreten zu dürfen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Andree Albrecht und spricht von einem „wohl einmaligen Auftritt für seine Kapelle“. Es sei gewaltig gewesen, in dem großen Freilichttheater in Altusried vor einem so großen Publikum zu spielen. Das habe Spaß und Freude bereitet und bleibe den Musikern immer in bester Erinnerung.

Drei Kapellen als Vorbands

Mit noch zwei anderen Kapellen gestaltete der Musikverein Donnstetten den Auftakt zu der großen Show von Dirigent und Komponist Ernst Hutter. Da wirkten noch die Kapelle „Zu siebt“ (die allerdings mit neun Musikanten auftrat) und die „Bräuhaus-Musikanten“ mit, zwei Ensembles aus Bayern. Auch sie hatten sich als Sieger bei Blasmusik-Wettbewerben qualifiziert, ebenso wie die Musikkapelle Donnstetten.

Diese durfte als „Blaskapelle des Südens“ bei dem Sommer-Open-Air mitmachen, die Donnstetter hatten den Titel in einem Wettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ und des „Südfinder“ geholt. Die Musikkapelle Donnstetten konnte am 10. Juni im Finale in Ertingen im Landkreis Biberach überzeugen und sich gegen die Musikkapelle Unterkochen, die Bläserbuben aus Trossingen sowie die Musikkapelle aus Isny/Rohrdorf durchsetzen. Edi Graf, Musikredakteur von SWR4, moderierte das Konzert der drei Vorbands.

Der Lohn war der Auftritt als Vorband bei einem Konzertabend von „Ernst Hutter und Die Egerländer Musikanten“ in Altusried mit mehr als 3000 Zuschauern, was das Herz eines Musikanten höherschlagen lässt. „Wir sind mit unseren Stücken und Liedern bei den Besuchern sehr gut angekommen“, weiß Andree Albrecht.

Nach dem Tod von Ernst Mosch 1999 hatte Ernst Hutter dessen legendäre Blaskapelle als Leiter übernommen, zunächst unter dem Namen „Egerländer Musikanten“, dann als „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten“. Bekannt und beliebte Stücke wie die „Egerländer Festtagspolka“, „Für meine Freunde“, „Mitten ins Herz“, „Spaziergang in Eger“, „Das Feuer brennt weiter“, „Freundschaft ohne Grenzen“, „Musikantengruß an Eger“ und „Omama und Opapa“ waren in Altusried zu hören.

„Super Show“ der Musikanten

„Ernst Hutter und seine Musikanten zauberten großartige musikalische Stimmung herbei, die vielen Besucher und Fans waren voll begeistert“, berichtet Albrecht. Es sei eine super Show gewesen und der Vereinsvorsitzende ist froh und dankbar, diesen Abend miterlebt zu haben. Er sei ein Genuss gewesen. Sein Dank gilt allen Fans und letztlich auch der Künstler-Media um Werner Kirsamer aus Laichingen, die die Donnstetter Kapelle ermutigt habe, sich dem Wettbewerb und den Herausforderungen zu stellen. Das habe sich letztendlich mehr als gelohnt.

Groß gefeiert worden waren die Donnstetter Musiker in Römerstein, als sie Mitte Juni den Titel „Blaskapelle des Südens“ holten. Nicht nur der Auftritt in Altusried war der Donnstetter Kapelle als Siegerkapelle beschert, sie darf auch das nächste Finale des Wettbewerbs „Blaskapelle des Südens“ ausrichten, für das der Termin bereits steht: Die Nachfolgekapelle des Musikvereins Donnstetten wird am Samstag, 7. September 2019, im Rahmen des Spanferkelessens im großen Festzelt am Musikerbänkle ermittelt. Darauf freuen sich die Musiker heute schon.