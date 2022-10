Donauwald-Wanderung des Albvereins

Bei den Wanderführern Silke und Alexander Kneer ist eine vorige Anmeldung telefonisch oder per WhatsApp unter 07333 / 923615 möglich.

Der Albverein Westerheim lädt zur Donauwald-Wanderung am Sonntag, 23. Oktober, ein. Der Weg führt unter anderem vorbei an einem der größten Vogelzugrastplätze Süddeutschlands. Er gilt als der flachste Premiumwanderweg Deutschlands und erreichte unter anderem den zweiten Platz als „Deutschlands schönste Wanderung 2020“. Los geht es um 8.15 Uhr vom Parkplatz der Alb Halle in Westerheim. Auf die teilnehmer warten 16 Kilometer Strecke mit 130 Höhenmetern. Sie sollten Vesper, sowie etwas Geld (3,40 Euro) und eine FFP2 Maske für eine kurze Zugfahrt mitbringen.