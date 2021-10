Dietmar Ramminger und Gerhard Rehm wollen den Vorsitz abgeben

„250 Jahre Musikkapelle und kein großes Fest“, das war das Hauptthema der Generalversammlung der Musikkapelle Westerheim. Dieses Mal fand sie nicht wie gewohnt im Musikerheim statt, da die Corona-Regeln mehr Platz für die Teilnehmer der Versammlung forderten. So trafen sich die Musiker unlängst im Festsaal bei der Firma Kneer Südfenster in Westerheim. Wahlen bildeten einen Schwerpunkt der Sitzung, bei denen die beiden Vereinschefs ihr Amt zur Verfügung stellten. Nachfolger konnten noch nicht gefunden werden, bei der Generalversammlung 2022 sollen diese gewählt werden.

„Das Musikerherz blutet“

Vorsitzender Dietmar Ramminger eröffnete die Versammlung und blickte auf die vergangene Saison zurück. Weniger als sonst hatte Ramminger zu berichten, da das Coronajahr das Vereinsleben fast lahm gelegt hat. „Unser Musikerherz blutet schon sehr, bei so wenig Musikproben und Auftritten und ganz besonders wegen des Ausfalls des geplanten Kreismusikfestes zum 250-jährigen Vereinsjubiläums“, erklärte Ramminger. Doch innovativ und kreativ wie man die Musikkapelle kenne, könne man doch auf ein paar wenige Highlights zurückblicken, wie etwa auf das Ständchen auf dem Sellenberg, den Verkauf des Ochsen unter dem Motto „Ox2Go“, den Blasmusik-Biergarten oder den schönen Familienwandertag im September.

Musikproben in neuer Umgebung

Ganz besonders waren auch die Musikproben in der Zeit der Pandemie. Nicht etwa im Musikerheim, sondern bei Landmaschinen Richard Rehm, zwar überdacht, aber im Freien konnten die Musiker und Dirigent Ulrich Allgaier ihrem Hobby nachkommen. „Darüber freuten sich auch viele Westerheimer, denn der Klang schallte weit übers ganze Dorf und so konnten viele Zuhörer von Zuhause aus die Melodien und somit etwas Blasmusik genießen“, sagte Ramminger. In den kälteren Monaten stellte die Firma Kneer Fenster ihren Festsaal zur Verfügung.

Ordentliche Kassenlage im Verein

Ein weiterer spannender Punkt auf der Tagesordnung war der Bericht des Kassierers Simon Mayer. Anschaulich mit Grafiken und Schaubildern legte er die Zahlen und Bücher offen. Insgesamt ist der Verein finanziell gut aufgestellt und schreibt keine roten Zahlen. „Trotz hoher Fixkosten, die uns auch während der Coronazeit begleitet haben, haben wir die Krise gut gemeistert“, zeigte sich Mayer zufrieden. Doch die Veranstaltungen wie Partyfeelings, die zweitägigen Zeltfeste, das Osterkonzert, die Maskenprämierung oder auch der Wirtschaftsbetrieb im Musikerheim müssen wieder anlaufen, um alle Unkosten auch weiterhin decken zu können. „Ich nenne nur mal das Beispiel unserer Jugendausbildung: Wir tragen einen sehr hohen finanziellen Anteil und legen auch in Zukunft einen sehr hohen Wert auf die Ausbildung unserer Jugendlichen“, blickte der Kassierer in die Zukunft. „Dank großzügiger Zuwendungen vieler Sponsoren und Spender können wir den Vereinsbetrieb in gewohnter Weise aufrechterhalten“, fasste Simon Mayer seinen Kassenbericht zusammen.

Jugendausbildung ist wichtig

Jugendleiter Markus Kneer verwies besonders auf die Qualität der Ausbildung seitens der Kapelle, aber auch der Musikschule Algeno. Vieles sei vorbildlich, wenngleich weiterhin engagiert gearbeitet werden müsse. Die gute Jugendarbeit soll weiterhin vorangetrieben werden, denn ohne Nachwuchs wäre selbst der beste Verein aufgeschmissen. „Wir sind stolz auf unsere Jugendkapelle, die von Martin Kneer dirigiert wird. Und auch ein großes Lob an alle Jugendlichen in der Ausbildung. Corona verlangte viel ab und das Üben zuhause stellte viele vor eine große Herausforderung“, meinte Markus Kneer. Ein besonderes Dankeschön gab es noch für Winfried Baumeister. Er führte als Dirigent die Jugendkapelle elf Jahre lang an, bevor Martin Kneer in seine Fußstapfen trat.

Grüße von der Gemeinde

Die stellvertretende Bürgermeisterin Wilma Rauschmaier beantragte die Entlastung der Vorstandschaft. Sie würdigte die Musikkapelle als wichtigen Bestandteil und Kulturträger der Gemeinde. Die Jugendausbildung sei vorbildlich und auch das gesamte Engagement von Ausschuss und Kapelle seien lobenswert. „Dass der Verein mit seinen Vorständen kreativ und innovativ ist, haben sie uns einmal mehr mit dem Ox2Go oder dem Blasmusik-Biergarten auf dem Sellenberg bewiesen“, erklärte Rauschmaier. Sie freue sich, dass auch so wieder Musikanten und Fans in Verbindung treten konnten und dass sei einmal mehr ein Zeichen dafür, dass Blasmusik verbinde.

Spannender Tagesordnungspunkt: Wahlen

Beim Programmpunkt Wahlen wurde es besonders spannend, denn der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger und der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Rehm stellten ihr Amt zur Verfügung. „Ich bedanke mich für eine wunderschöne Zeit und es war mir eine große Ehre, als Vorsitzender der Musikkapelle Westerheim neun Jahre lang agieren zu dürfen“, sagte Ramminger mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auch der Ausschuss bedankte sich mit einem Gedicht und einem Geschenk bei den Beiden. „Ein Vergelt’s Gott für Euer außerordentliches Engagement, Eure Loyalität und Eure kreativen Ideen – wir lassen euch nur schweren Herzens gehen“, betonte Schriftführerin Nicole Moser bei ihrer kleinen Ansprache.

Beisitzer im Amt bestätigt

Doch schließlich wurden keine Nachfolger für die Ämter im Vorstand gefunden und so steht die Ankündigung: Erster und zweiter Vorstand werden 2022 ihr Amt niederlegen und abtreten. Einstimmig gewählt wurden die Beisitzer Simon Geiwiz und Bernhard Ascher, sie bleiben somit weiterhin im Ausschuss. Neu im Gremium und Nachfolgerin von Julia Tritschler ist Maike Enderle. „Vielen Dank an Julia und einen guten Start an Maike“, sagte Vereinschef Ramminger.

„Corona hat uns gezeigt, dass wir nie wissen, was kommen wird. Dennoch blicken wir positiv in die Zukunft und freuen uns auf 2022, wenn vielleicht wieder viele Veranstaltungen stattfinden können“, meinte Dietmar Ramminger abschließend und kündigte auch schon einen wichtigen Termin in 2023 an: Denn die bestehenden Verträge mit Ernst Hutter und den „Draufgängern“ bestehen weiterhin und so könne man voraussichtlich vom 7. bis 9. Juli 2023 Blasmusik genießen und bei Volkspop auf dem Sellenberg feiern.