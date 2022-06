Dieser Fronleichnamsaltar zeigt den Dieselpreis an

Das Fronleichnamsfest am Donnerstag hat bei der katholischen Kirchengemeinde Westerheim einen besonderen Stellenwert – oder wird dort zumindest besonders eindrucksvoll gefeiert mit vier speziellen Altären, Blumenteppichen und dieses Jahr endlich wieder mit einer Prozession.

Den vierten und größten Altar auf dem Prozessionsweg stellt die Familie Priel auf – bereits in vierter Generation.

Werner Priel (83) sitzt mit dem zwölfjährigen Jannis, dem jüngsten seiner drei Enkel, im Esszimmer während seine Frau Theresia in der Küche werkelt. Er sagt, dass die Fronleichnamsaltäre eine lange Tradition in Westerheim haben. Schon sein Großvater Lukas Priel und andere haben zum Hochfest der Verehrung des Leibes Christi Altäre gebaut. Die heutige Form der „betenden Hände“ des Priel’schen Altars geht allerdings auf den Beginn der 1950er-Jahre zurück.

Altar listet Wetter und Dieselpreis auf

Werner Priel erzählt: „Mein inzwischen verstorbener Bruder Lukas war der eigentliche Initiator des heutigen Altars. Sein Lehrer an der Laichinger Gewerbeschule hatte damals einen Entwurf gezeichnet und Lukas hat ihn mit nach Westerheim gebracht.“ Handwerklich war es für die Priels kein Problem. Denn: „1950 haben mein Vater Andreas Priel und meinem Bruder Lukas Priel – beide gelernte Wagner – den Altar erstellt.“

Nachdem Lukas Priel jedoch im Oktober 1952 ins Benediktinerkloster in Beuron als Ordensbruder eingetreten war, lernte sein jüngerer Bruder Werner nicht nur das Wagnerhandwerk, er übernahm auch in späteren Jahren die Verantwortung für den Priel’schen Altar, der seit über 70 Jahren an jedem Mittwochabend vor Fronleichnam aufgestellt und am Fronleichnamsmorgen fertig gemacht wird. Seit 1980 hat er seinen Platz im Kirchhof der Christ-König-Kirche.

Eine Besonderheit gibt es bei dem Altar der Familie Priel: Seit dem Jahr 1996 hat Werner Priel auf der Rückseite akribisch vermerkt, wie das Wetter am jeweiligen Fronleichnamstag war – und wie viel der Liter Diesel an dem Tag kostete. Für den 6. Juni 1996 vermerkt er beispielsweise: „Schönes Wetter“ und beziffert den Dieselpreis auf 118,9 Pfennige – für die Jüngeren: Bevor der Euro nebst Cent eingeführt wurde, hieß die Währung Deutsche Mark, eine Mark entsprach 100 Pfennigen. Auch das kann man auf dem Holz nachlesen.

Der Bub meldet den aktuellen Dieselpreis

Unter dem 30. Mai 2002 heißt es: „Morgens bedeckt, mittags schönes Festwetter, Tage zuvor viel Regen; seit 1.1.2002 haben wir den Euro, 1 Liter Diesel kostet 83,9 Cent.“ Und die Umrechnung steht auch dabei: „1 Euro = 1,95589 DM“.

Werner Priel erinnert sich aber auch ohne seinen zeitgeschichtlichen Altar an viele Begebenheiten rund um das Fronleichnamsfest: „In den 1970er Jahren, als Pfarrer Dörflinger in Westerheim war, regnete es an einem Fronleichnamsfest den ganzen Tag, deshalb gab es keine Fronleichnamsprozession. Die Blumenteppiche wurden nicht auf die Straße gelegt, sie konnten in Garagen besichtigt werden. In der Zeit von Pfarrer Gekle war an jedem Fronleichnamstag in Westerheim schönstes Wetter. Dafür gab es abends oft Gewitter.“

Ebenso vermerkt ist das erste Fronleichnam mit dem aktuellen Pfarrer Karl Enderle am 4. Juni 2015: Damals zeigte das Thermometer 28 Grad Celsius bei herrlich sonnigem Wetter – und der Liter Diesel kostete 1,209 Euro. Enkel Jannis schaut aus dem Fenster zur gegenüberliegenden Tankstelle und ruft: „Heute kostet der Liter Diesel 1,98 Euro.“

Das Motto: „Suche Frieden und jage ihm nach“

Opa Werner winkt ab: „Die Dieselpreise machen mir nichts mehr aus. Die Landwirtschaft ruht und die Maschinen benutzen unsere Kinder und Enkel.“ Denn Priel war Landwirt im Nebenerwerb, das Wagnerhandwerk war mit dem Aufkommen der Gummiräder und Metallreifen schnell ausgestorben. Priel war dann in den Dienst der Gemeinde getreten. Aber hin und wieder fertigt er auch heute noch ein Rad aus Holz in seiner Werkstatt. Deswegen sei er in den Ferien auch so oft beim Opa, sagt Enkel Jannis: „Opa hat so eine spannende Werkstatt.“

Und Jannis wird dem Opa auch helfen, den Altar fertig zu machen, der am Donnerstag beim Fest im Kirchhof stehen wird unter dem Leitspruch „Friede sei mit euch“, was perfekt zum Motto des diesjährigen Festes passt, welches lautet „Suche Frieden und jage ihm nach“.

Das ist los an Fronleichnam in Westerheim

Ab 17 Uhr beginnen am Mittwoch die Vorbereitungen fürs Gemeindefest rund um die Marienburg.

Donnerstag:

Ab 5 Uhr werden die sechs Blumenteppiche auf dem Prozessionsweg platziert, die vier Prozessionsaltäre aufgebaut und die Wiese bei der Marienburg fürs Gemeindefest hergerichtet.

Um 9.30 Uhr ist Hochamt in der Christkönigskirche, Anschließend führt die feierliche Prozession durch den Ort. Mit dabei sind auch die Musikkapelle Westerheim und die Chorgemeinschaft.

Gegen 12.30 Uhr startet auf der Pfarrwiese bei der Marienburg das Gemeindefest mit warmem Mittagessen, Getränken, Kaffee und Kuchen.

Es spielen die Jugend- und die Musikkapelle Westerheim.