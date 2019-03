Diese sechs Kandidaten schickt die CDU Westerheim bei der Gemeinderatswahl ins Rennen

Der CDU-Ortsverband Westerheim geht mit sechs Kandidaten bei der Gemeinderatswahl 2019 ins Rennen. Mit Bianca Göser gehört eine Frau zum Sextett. Die CDU-Liste führen bei den Kommunalwahlen am 26. Mai die bisherigen Gemeinderäte Thomas Meffle und Jonas Esterl an. Auf den weiteren Plätzen folgen Bianca Göser, Gerhard Rehm, Moritz Walter und Karl Wiedmann. Der CDU-Ortsvorsitzende Matthias Rehm sprach von einer „starken und sehr guten Liste mit kompetenten Kandidaten, mit denen man sich wahrlich nicht verstecken braucht.“ Der stellvertretende CDU-Ortsvorsitzende Jonas Esterl gab zum Schluss der Nominierungsversammlung noch den Slogan heraus: „Sechs mal zwei Stimmen für die CDU“ in Anlehnung an den vor fünf Jahren als es hieß „Vier mal drei Stimmen“. Damals hatte die CDU vier Bewerber auf ihrer Liste.

Einstimmig fielen die Wahlen bei der Versammlung am Montagabend im Gasthaus Rössle aus, als die sechs Bewerber nominiert und die Reihenfolge der Namen auf dem Wahlzettel festgelegt wurden. Wie oft der Fall, so wurden die bisherigen Gemeinderäte auf die vorderen Plätze gesetzt und die neuen in alphabetischer Reihenfolge auf die weiteren.

„Wir hätten gerne noch den einen oder anderen Kandidaten hinzugefügt, sind aber mit unseren sechs sehr zufrieden“, erklärte Rehm. Esterls Dank galt dem bisherigen CDU-Gemeinderat Sebastian Wiedmann, der aus persönlichen Gründen – wie bereits berichtet – nicht mehr kandidieren wollte. „Es war eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Sebastian Wiedmann“, bescheinigte Jonas Esterl.

Thomas Schweizer als Wahlleiter

CDU-Kreisgeschäftsführer Thomas Schweizer übernahm den Posten des Wahlleiters, zu Stimmzählern ernannte die Versammlung Anne Ruprecht und Thomas Kneer. Als Zeugen wurden Hans Baumeister und Werner Baumeister gewählt, als Vertrauensleute Matthias Rehm und Jonas Esterl. Thomas Schweizer ermutigte zum Abschluss der Nominierungsversammlung die sechs Kandidaten, das Gespräch mit den Wählern intensiv und offensiv zu suchen, ein Wahlprogramm zu erstellen und zu Veranstaltungen und Vorortterminen einzuladen. Es gelte, die Bevölkerung mitzunehmen und mit ihnen Themen zu diskutieren. Wichtig sei, das Ohr an die Wähler zu halten.

Bevor sich die sechs Kandidaten vorstellten und ihre Beweggründe zur Kandidatur erläuterten, hielt Thomas Meffle, CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat, einen kurzen Rückblick auf die zurückliegenden fünf Jahre am Westerheimer Ratstisch. Er legte dar, wie er die Arbeit und Aufgaben der CDU-Räte sehe: Sie vertreten die bürgerliche Mitte. Am Ratstisch bestehe keinerlei Partei- oder Fraktionszwang, jedes Ratsmitglied solle nach bestem Wissen und Gewissen seine Entscheidungen treffen, wobei immer das Gemeinwohl über persönliche Interessen zu stehen habe. Unabhängig und frei, konstruktiv und kritisch sowie gestaltend und nach demokratischen Prinzipien sollten sich die Räte an der Gemeindearbeit beteiligen, betonte Meffle. Eigene Ideen, Vorschläge und Meinungen seien sehr erwünscht, auch andere Meinungen dürften weiterentwickelt werden. Persönliches sollte vom Ratstisch fern gehalten werden, es dürfe nicht um das Prinzip gehen. Es gehe um die Sache und das Wohl der Bürger. Bessere Argumente sollten am Ende gewinnen, zu mehrheitlich gefassten Beschlüssen habe man zu stehen, das sei Bestandteil der Demokratie.

Auch Thomas Meffle sah eine starke CDU-Liste, mit der man punkten könne. „Jetzt starten wir durch“, unterstrich der Fraktionssprecher mit dem angestrebten Ziel, soviele Kandidaten wie möglich und am besten alle sechs an den Ratstisch zu bekommen. Die CDU in Westerheim könne auf eine große Wählerschaft bauen, das habe die Gemeinderatswahl vor fünf Jahren gezeigt, als sie mit nur vier Kandidaten 3886 Stimmen (22,3 Prozent) erreichte und drei von vier Personen in den Gemeinderat brachte: Thomas Meffle (1412), Jonas Esterl (947) und Sebastian Wiedmann (888). Michael Strohm mit 639 Stimmen sei nur aufgrund des Wahlsystems mit den Listen gescheitert, obwohl dieser mehr Stimmen als ein Ratsmitglied der UBL erreichte. „Wir können optimistisch und zuversichtlich auf die Wahl blicken“, unterstrich Meffle. Die intensive Suche nach Bewerbern und die vielen Vorgespräche hätten sich gelohnt. Hinsichtlich des Alters der Kandidaten verkörpere die CDU-Liste in Zehner-Schritten alle Generationen von 20 bis 66 Jahre.

Meffle nannte noch einige Beispiele, die auf Initiative der CDU-Räte angepackt wurden wie etwa die Bauplatzvergabe nach einem Punktesystem und eine Bürgerversammlung. Kritische Themen seien in den vergangenen fünf Jahren etwa der Discounter-Markt in Westerheim, die Unterbringung von geflüchteten Menschen in Containern, die Tempo-30-Regelung, die öffentliche Toilette im Haus des Gastes und der Breitbandausbau gewesen. Thomas Meffle wie auch sein Kollege Jonas Esterl sprachen sich insgesamt für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gemeinde aus, wobei die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung grundsätzlich stehen sollte.

Viele Aufgaben und Herausforderungen gebe es zu bewältigen, von einer Sellenberg-Konzeption, der gewerblichen Weiterentwicklung, der Neugestaltung des Musiksaals bis zum Bildungsbereich und der Unterbringung der Kindergartenkinder. Esterl nannte als wichtiges Ziel „eine solide und vorausschauende Haushaltspolitik“. Der aktuelle Haushalt mit einem Volumen von elf Millionen Euro sei für Westerheim eine „ordentliche Hausnummer“.

Die Bewerber stellen sich vor

Im Folgenden stellten sich die weiteren vier Kandidaten vor und nannten ihre Gründe, warum sie gerne die Gemeindepolitik aktiv und kritisch, aber auch konstruktiv mitgestalten wollen. Sie sagten auch, wo ihnen und vielen anderen Bürgern der Schuh drückt und auf welchen Gebieten sie sich besonders engagieren wollen. Schlagworte waren etwa „ein sanfter Tourismus und eine sanfte Gewerbeentwicklung“, „Stillstand bedeutet Rückschritt“, „Innenentwicklung statt Außenentwicklung“, „nicht auf der Stelle treten“ und das „Gemeinwohl vor Einzelinteressen sehen“. Kandidatin Bianca Göser verlangte mehr Transparenz bei Gemeinderatsthemen und betonte zusammenfassend: „Alle Gemeinderäte sitzen in einem Boot für die Interessen aller Bürger.“