Dieb montiert zwei Autoräder ab

An einem geparkten Auto in Westerheim sind am Mittwoch zwei Räder abmontiert worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach war zwischen 5.45 Uhr und 21.45 Uhr ein Seat auf einem Parkplatz in der Nähe des Campingplatzes geparkt. Ein Dieb muss nach Angaben der Polizei in dieser Zeit das Auto aufgebockt und die beiden Hinterräder abmontiert haben.

Schaden von etwa 400 Euro

Danach ließ er das Auto wieder nach unten. Dabei wurden die Bremsscheiben beschädigt. Die Räder nahm er mit. Der Gesamtschaden beträgt etwa 400 Euro.

Nach Angaben der Campingplatz-Betreiber steht das Auto nicht mehr auf dem Parkplatz.