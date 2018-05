Dieb klaut Motorsägen und Sense

In einen Schuppen in Westerheim ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Der Einbruch wurde am Dienstag gegen 8.30 Uhr festgestellt. Ein Unbekannter hatte die Tür zu dem Schuppen, der sich im Gewann Laichinger Feld zwischen Westerheim und Laichingen befindet, aufgehebelt. Im Schuppen fand er seine Beute. Zwei Motorsägen, eine Motorsense und eine Musikanlage nahm der Dieb mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Polizei in Laichingen ermittelt und nimmt unter Telefon 07333 / 950960) Hinweise entgegen.

Hinweis der Polizei: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Für Bürger in Laichingen und Umgebung informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Diese ist unter der Telefonnummer 0731 / 188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus und Nebengebäuden sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.